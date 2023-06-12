Создатели Green Hell представили кооперативный научно-фантастический шутер Chimera ©

Creepy Jar появилась на выставке PC Gaming Show. Однако на этот раз разработчики не стали готовить очередное расширение для Green Hell, а наконец представили свою очередную разработку.

Green Hell вышла на первые платформы в 2019 году, и разработчики, известные, в частности, по созданию Dying Light и Dead Island, уже несколько лет развивают свою игру на выживание, предлагая новые дополнения и перенося приключения на новые платформы. Однако теперь пришло время показать совершенно новый IP.

Chimera - это кооперативный научно-фантастический шутер от первого лица, сочетающий строительство базы, исследование, бой и управление ресурсами. Действие игры разворачивается на чужой планете. Первый трейлер говорит не слишком много, но вполне возможно, что конкретика об игре появится в ближайшие дни.

В апреле разработчики объявили, что хотя они и работают над Chimera, ожидается, что она выйдет в Early Access не раньше второй половины 2024 года.