Масштабное новое дополнение для Chip 'n Clawz

«Going Underground» — это совершенно новая сюжетная кампания и масштабное обновление контента.

Чип и Клоуз в большой беде! В прямом смысле! Их штаб-квартира провалилась в бездонную пропасть, полную жутких тварей. Хуже того, местной армией инопланетных жуков командует могущественное инопланетное существо, использующее телепатию, чтобы издеваться над нашими героями.

Вот что мы добавляем в игру:

Совершенно новая кампания 11 новых сюжетных миссий в новой локации.

Новая вражеская фракция: армия уникальных Мозговых Жуков и их построек.

Задания по контролю территории и возможность играть за Брейниоидов в сюжетных миссиях.

Новый эпический босс

Новые модификации для HQ, оружие, эффекты состояния, комиксы и информационные карточки.

11 новых сюжетных миссий в новой локации. Новая вражеская фракция: армия уникальных Мозговых Жуков и их построек. Задания по контролю территории и возможность играть за Брейниоидов в сюжетных миссиях. Новый эпический босс Новые модификации для HQ, оружие, эффекты состояния, комиксы и информационные карточки. Новые многопользовательские карты и контент. Новые карты для PvP и режима "Стычка".

Весь контент DLC, влияющий на многопользовательский режим (моды высокого качества, оружие), доступен бесплатно всем игрокам!

Новые карты для PvP и режима "Стычка". Дополнительную кампанию можно проходить как отдельно, так и между миссиями основной игры.

Все достижения доступны всем: все новые DLC-игрушки доступны во всех классических миссиях!

