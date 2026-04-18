Масштабное новое дополнение для Chip 'n Clawz

«Going Underground» — это совершенно новая сюжетная кампания и масштабное обновление контента.
Чип и Клоуз в большой беде! В прямом смысле! Их штаб-квартира провалилась в бездонную пропасть, полную жутких тварей. Хуже того, местной армией инопланетных жуков командует могущественное инопланетное существо, использующее телепатию, чтобы издеваться над нашими героями.
Вот что мы добавляем в игру:
- Совершенно новая кампания11 новых сюжетных миссий в новой локации.
Новая вражеская фракция: армия уникальных Мозговых Жуков и их построек.
Задания по контролю территории и возможность играть за Брейниоидов в сюжетных миссиях.
Новый эпический босс
Новые модификации для HQ, оружие, эффекты состояния, комиксы и информационные карточки.
- Новые многопользовательские карты и контент.Новые карты для PvP и режима "Стычка".
Весь контент DLC, влияющий на многопользовательский режим (моды высокого качества, оружие), доступен бесплатно всем игрокам!
- Смешивай и сочетайДополнительную кампанию можно проходить как отдельно, так и между миссиями основной игры.
Все достижения доступны всем: все новые DLC-игрушки доступны во всех классических миссиях!
Как это работает?
- После приобретения DLC вам останется лишь пройти сюжетную миссию 5, «Развенчание мифов», чтобы получить доступ к новой кампании. Если вы уже прошли эту миссию, слева от шлема Блоббиуса вы увидите стрелку: это ваш путь в Подземелье!
- Когда вы соберете новое оружие и модификации HQ, чертежи для них будут ждать вас в меню снаряжения. Используйте нанобитц для их создания.
- Когда вы соберете новые комиксы и информационные карточки, вы заметите новую вкладку в Галерее. Переверните страницу и наслаждайтесь!
- Карты для PvP и режима «Стычка» доступны сразу: вы найдете их в лобби при создании новой игры. Также доступны новые модификации HQ и оружие. Вперед, начинайте стрелять!