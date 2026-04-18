ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Chip 'n Clawz vs. The Brainioids 26.08.2025
Экшен, Стратегия
7.3 7 оценок

Масштабное новое дополнение для Chip 'n Clawz

umarali

«Going Underground» — это совершенно новая сюжетная кампания и масштабное обновление контента.

Чип и Клоуз в большой беде! В прямом смысле! Их штаб-квартира провалилась в бездонную пропасть, полную жутких тварей. Хуже того, местной армией инопланетных жуков командует могущественное инопланетное существо, использующее телепатию, чтобы издеваться над нашими героями.

Вот что мы добавляем в игру:

  • Совершенно новая кампания11 новых сюжетных миссий в новой локации.
    Новая вражеская фракция: армия уникальных Мозговых Жуков и их построек.
    Задания по контролю территории и возможность играть за Брейниоидов в сюжетных миссиях.
    Новый эпический босс
    Новые модификации для HQ, оружие, эффекты состояния, комиксы и информационные карточки.
  • Новые многопользовательские карты и контент.Новые карты для PvP и режима "Стычка".
    Весь контент DLC, влияющий на многопользовательский режим (моды высокого качества, оружие), доступен бесплатно всем игрокам!
  • Смешивай и сочетайДополнительную кампанию можно проходить как отдельно, так и между миссиями основной игры.
    Все достижения доступны всем: все новые DLC-игрушки доступны во всех классических миссиях!

Как это работает?

  • После приобретения DLC вам останется лишь пройти сюжетную миссию 5, «Развенчание мифов», чтобы получить доступ к новой кампании. Если вы уже прошли эту миссию, слева от шлема Блоббиуса вы увидите стрелку: это ваш путь в Подземелье!
  • Когда вы соберете новое оружие и модификации HQ, чертежи для них будут ждать вас в меню снаряжения. Используйте нанобитц для их создания.
  • Когда вы соберете новые комиксы и информационные карточки, вы заметите новую вкладку в Галерее. Переверните страницу и наслаждайтесь!
  • Карты для PvP и режима «Стычка» доступны сразу: вы найдете их в лобби при создании новой игры. Также доступны новые модификации HQ и оружие. Вперед, начинайте стрелять!
Обновления
Источник
1
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий