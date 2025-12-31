Chivalry 2 стала новой игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store

Epic Games Store представил новую бесплатную игру к праздничному сезону: Chivalry 2, которую вы можете добавить в свою библиотеку до 19:00 МСК 1 января 2026 года. У вас есть всего 24
часа, чтобы получить игру.
Chivalry 2 — это многопользовательская боевая игра от первого лица, вдохновлённая средневековыми киносражениями. Игроки погружаются в незабываемые сцены той эпохи, от поединков на мечах до масштабных осад замков.
Желаю, что бы в новом году, в новостях о раздачах, ссылки вели на саму раздачу.
С наступающим!
Ты что, это очень «жирно», ведь прийдется потратить время, лучше Ctrl+C, Ctrl+V.
А оно тебе надо кал который уже много раз раздали.
фуй хрень а не игра....
уже в 3 разнуздают, короче с каждым годом раздачи дно - с начала норм игру дают потом дно а в этом году только 2 игры и всё.
Вот же подгорит у тех кто ждал Red Dead Redemption 2
Нафантазировали себе а теперь вот
Ну чем вам не Red Dead Redemption 2, или чего там мечтатели слиливали по новогодней раздаче на EGS.
ни о чем
вот вам red dead Chivalry 2 redemption
И да то что сейчас 31 число это не значит что это последняя раздача
Им наверно нужно было поменять раздачи с хогварцом ссанину раздают притом что её уже раздавали вот какие были прошлый раз.