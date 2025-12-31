ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Chivalry 2 08.06.2021
Экшен, Мультиплеер, От первого лица, Средневековье
6.6 133 оценки

Chivalry 2 стала новой игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store

monk70 monk70

Epic Games Store представил новую бесплатную игру к праздничному сезону: Chivalry 2, которую вы можете добавить в свою библиотеку до 19:00 МСК 1 января 2026 года. У вас есть всего 24
часа, чтобы получить игру.

Chivalry 2 — это многопользовательская боевая игра от первого лица, вдохновлённая средневековыми киносражениями. Игроки погружаются в незабываемые сцены той эпохи, от поединков на мечах до масштабных осад замков.

14
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
VaZZers

Желаю, что бы в новом году, в новостях о раздачах, ссылки вели на саму раздачу.

С наступающим!

10
Omnia Smirnow

Ты что, это очень «жирно», ведь прийдется потратить время, лучше Ctrl+C, Ctrl+V.

1
kotasha

А оно тебе надо кал который уже много раз раздали.

ltn9

фуй хрень а не игра....

4
jax baron

уже в 3 разнуздают, короче с каждым годом раздачи дно - с начала норм игру дают потом дно а в этом году только 2 игры и всё.

4
Ely Maze

Вот же подгорит у тех кто ждал Red Dead Redemption 2

Нафантазировали себе а теперь вот

3
SatirDog

Ну чем вам не Red Dead Redemption 2, или чего там мечтатели слиливали по новогодней раздаче на EGS.

2
WerGC

ни о чем

2
ZombieSlayer

вот вам red dead Chivalry 2 redemption

2
Ely Maze

И да то что сейчас 31 число это не значит что это последняя раздача

1
kotasha

Им наверно нужно было поменять раздачи с хогварцом ссанину раздают притом что её уже раздавали вот какие были прошлый раз.

Спойлер
📅 2024 год
12 – 19 декабря: The Lord of the Rings: Return to Moria
19 декабря: Vampire Survivors
20 декабря: Astrea: Six-Sided Oracles
21 декабря: TerraTech
22 декабря: Wizard of Legend
23 декабря: Dark and Darker (Статус «Легендарный»)
24 декабря: Dredge
25 декабря: Control
26 декабря: Ghostrunner 2
27 декабря: Hot Wheels Unleashed
28 декабря: Kill Knight
29 декабря: Orcs Must Die! 3
30 декабря: Sifu
31 декабря: Kingdom Come: Deliverance
1 января: Hell Let Loose
📅 2023 год
В 2023 году Epic раздала 17 игр, среди которых было много крупных тайтлов:
Destiny 2: Legacy Collection, DNF Duel, Fallout 3: GOTY, Ghostwire: Tokyo, The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, Human Resource Machine, Cursed to Golf, Cat Quest, Snakebird Complete, Saints Row (2022), Ghostrunner, Escape Academy, 20 Minutes Till Dawn, A Plague Tale: Innocence, Marvel's Guardians of the Galaxy.
📅 2022 год
Horizon Chase Turbo, Costume Quest 2, Sable, Them's Fightin' Herds, Wolfenstein: New Order, LEGO Builder's Journey, Fallout Classic Collection, Encased, Metro: Last Light Redux, Death Stranding (Standard & Director's Cut), F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, Severed Steel, Mortal Shell, Dishonored: Definitive Edition, Eximius: Seize the Frontline.
📅 2021 год
Shenmue III, Neon Abyss, Remnant: From the Ashes, The Vanishing of Ethan Carter, Loop Hero, Second Extinction, Mutant Year Zero: Road to Eden, Vampyr, Pathfinder: Kingmaker, Prey, Control, Mages of Mystralia, Moving Out, Salt and Sanctuary, Tomb Raider Trilogy (3 игры).
📅 2020 год
Cities: Skylines, Oddworld: New 'n' Tasty, The Long Dark, Defense Grid, Alien: Isolation, Metro 2033 Redux, Tropico 5, Inside, Darkest Dungeon, My Time At Portia, Night in the Woods, Stranded Deep, Solitairica, Torchlight II, Jurassic World Evolution.
📅 2019 год (Первая новогодняя раздача)
Into the Breach, TowerFall Ascension, Superhot, Little Inferno, Ape Out, Celeste, Totally Accurate Battle Simulator, Faster Than Light, Hyper Light Drifter, Shadow Tactics: Blades of the Shogun, The Talos Principle, Hello Neighbor.
1