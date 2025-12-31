Chivalry 2 стала новой игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store

Epic Games Store представил новую бесплатную игру к праздничному сезону: Chivalry 2, которую вы можете добавить в свою библиотеку до 19:00 МСК 1 января 2026 года. У вас есть всего 24

часа, чтобы получить игру.

Chivalry 2 — это многопользовательская боевая игра от первого лица, вдохновлённая средневековыми киносражениями. Игроки погружаются в незабываемые сцены той эпохи, от поединков на мечах до масштабных осад замков.