Для Chivalry 2 вышло небольшое обновление 2.8.2

Torn Banner Studios выпустил обновление 2.8.2 для сетевого слэшера Chivalry 2, которое вносит некоторые общие исправления, улучшает стабильность и улучшает некоторые карты, включая карту Бриджтаун из обновления 2.8 Raiding Party. Ниже приведен список исправлений:
Общие
- Исправлена проблема, из-за которой игроков выкидывало из Matchmaking по причине "Invalid Join Data".
- Исправлена проблема, при которой нажатие клавиши VOIP вызывало заикание
- Исправлена проблема, из-за которой таймаут на сервере не применялся после успешного голосового удара
- Исправлена проблема, из-за которой зоны вне боя резко уменьшались в LTS
- Исправлена проблема, из-за которой хитбокс накладного меча тяжелой кавалерии смещался в режиме от первого лица
- Добавлен боевой топор Crescent Bat Labrys как запрос на скин оружия, получивший наибольшее количество голосов (по результатам опроса)
- Дальнейшая оптимизация текстур персонажей
- Дополнительные исправления сбоев
- Дальнейшие улучшения безопасности
Кросспати
- Исправлена проблема, из-за которой лидеры партий неправильно отображали членов партии как активных после того, как член партии не присоединился к матчу
Карты
Бриджтаун
- Этап 1
- Увеличение базового времени с 5 до 5,5 минут
- Этап 2
- Увеличение времени, добавляемого для завершения подэтапа, с 60 до 90 секунд
- Этап 4
- Увеличено время пребывания на базе с 4 до 5 минут
- Устранен эксплойт, при котором игроки могли использовать баллисту для обстрела городских ворот
Общее
- Удалены серпы крестьян
- Оптимизированы текстуры
Даркфорест
- Исправлена проблема, при которой телеги конвоя подпрыгивали из-за отсутствия дорожных путей
Галенкурт
- Исправлена проблема, из-за которой Мейсон мог взорвать внутренние городские ворота перед завершением второго этапа
Продолжаем разбираться
- Постоянные проблемы, связанные с онлайн-сервисами
- Формирование партии с помощью нативных приглашений может сломать кнопки очереди на матчмейкинг.
- И многое другое!