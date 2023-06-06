Chivalry 2 08.06.2021
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Для Chivalry 2 вышло небольшое обновление 2.8.2

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Procy_on
Новости

Torn Banner Studios выпустил обновление 2.8.2 для сетевого слэшера Chivalry 2, которое вносит некоторые общие исправления, улучшает стабильность и улучшает некоторые карты, включая карту Бриджтаун из обновления 2.8 Raiding Party. Ниже приведен список исправлений:

Общие

  • Исправлена проблема, из-за которой игроков выкидывало из Matchmaking по причине "Invalid Join Data".
  • Исправлена проблема, при которой нажатие клавиши VOIP вызывало заикание
  • Исправлена проблема, из-за которой таймаут на сервере не применялся после успешного голосового удара
  • Исправлена проблема, из-за которой зоны вне боя резко уменьшались в LTS
  • Исправлена проблема, из-за которой хитбокс накладного меча тяжелой кавалерии смещался в режиме от первого лица
  • Добавлен боевой топор Crescent Bat Labrys как запрос на скин оружия, получивший наибольшее количество голосов (по результатам опроса)
  • Дальнейшая оптимизация текстур персонажей
  • Дополнительные исправления сбоев
  • Дальнейшие улучшения безопасности

Кросспати

  • Исправлена проблема, из-за которой лидеры партий неправильно отображали членов партии как активных после того, как член партии не присоединился к матчу

Карты

Бриджтаун

  • Этап 1
  • Увеличение базового времени с 5 до 5,5 минут
  • Этап 2
  • Увеличение времени, добавляемого для завершения подэтапа, с 60 до 90 секунд
  • Этап 4
  • Увеличено время пребывания на базе с 4 до 5 минут
  • Устранен эксплойт, при котором игроки могли использовать баллисту для обстрела городских ворот

Общее

  • Удалены серпы крестьян
  • Оптимизированы текстуры

Даркфорест

  • Исправлена проблема, при которой телеги конвоя подпрыгивали из-за отсутствия дорожных путей

Галенкурт

  • Исправлена проблема, из-за которой Мейсон мог взорвать внутренние городские ворота перед завершением второго этапа

Продолжаем разбираться

  • Постоянные проблемы, связанные с онлайн-сервисами
  • Формирование партии с помощью нативных приглашений может сломать кнопки очереди на матчмейкинг.
  • И многое другое!
Обновления
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