Хоррор-игра от первого лица Chiyo выйдет на ПК и PlayStation в четвертом квартале 2023 года ©

Издатель инди-игр из Сингапура и Малайзии SCRY SOFT и разработчик инди-игр из Куала-Лумпура Nimbus Games сообщили, что их игра ужасов от первого лица Chiyo выходит на ПК в Steam и PlayStation (PS5 и PS4) в цифровых магазинах в четвертом квартале 2023 года.

Chiyo — это однопользовательская игра ужасов, действие которой происходит в японской эпохе Эдо. Игроки берут на себя роль Идате Чиё, недавно зачисленного исследователя паранормальных явлений, служащего в отделе тайной магии сёгуната Токугава. Ее первое задание погружает ее в самое сердце Гоцу, небольшого прибрежного города в префектуре Симанэ, где ей предстоит разгадать загадочные события, окружающие жуткий заброшенный особняк. В этом зловещем особняке Чиё сталкивается со странными и злобными силами, хитрыми головоломками и темной семейной историей, которая будет угрожать ее выживанию.