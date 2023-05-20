Ремейк приключенческого хоррора Chloe's Requiem -encore- анонсирован для ПК ©

Издатель Annulus и разработчик Bukiri Clock анонсировали Chloe’s Requiem -encore-, обновленную версию оригинальной приключенческой игры в жанре хоррор, вышедшей в 2013 году. Он будет запущен для ПК через Steam 20 июня с поддержкой английского, японского, корейского и упрощенного китайского языков.

Chloe’s Requiem — японская 2D-приключенческая игра, полная загадок и сюрпризов. Юная создательница в подростковом возрасте создала оригинальную игру, вдохновленную такими бесплатными играми, как The Witch’s House и Ao Oni.

Начиная с оригинального выпуска 2013 года, графика и звуки были полностью переработаны, что позволяет всем игрокам, новым и вернувшимся, получить новый опыт игры.

В Chloe's Requiem -encore- также включена побочная история -con amore-, которую можно сыграть после того, как игрок закончит исходную историю. Игроки, которые играли в игру в прошлом, могут насладиться обновленным оформлением и графикой.