Культовая серия Cho Aniki выходит на ПК

Издатель Edia анонсировал выход Cho Aniki Collection для ПК через Steam. Стоимость коллекции составит 6800 иен без налога (~8200 рублей) или 7480 иен с налогом (~9000 рублей). Поддержка языков ограничена английским и японским. Конкретная дата релиза пока не объявлена.

Коллекция, включающая в себя игры Cho Aniki и Ai Cho Aniki, впервые вышла на Nintendo Switch 12 декабря 2024 года в Японии, а 29 января 2025 года была выпущена по всему миру.

Серия Cho Aniki, известная своим сюрреалистичным визуальным стилем и абсурдным юмором, с момента своего появления в начале 90-х годов стала культовой среди ценителей японских инди-игр. Её уникальное сочетание жанра shoot 'em up с эстетикой бодибилдинга не имеет аналогов в игровой индустрии.