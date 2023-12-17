Поезд-монстр из Choo-Choo Charles прибудет на консоли на следующей неделе

В игре Choo-Choo Charles вам предстоит уничтожить монстра, которого местные жители называют «Чарльз». Никто не знает, откуда он взялся, но все знают зачем: чтобы питаться плотью несчастных людей.

У вас есть маленький жёлтый поезд с картой, установленным пулемётом и изысканной коллекцией болванчиков на приборной панели. На этом поезде вы будете переезжать с места на место, выполняя задания горожан или собирая лут со всего острова. В процессе игры вы сможете улучшать скорость и броню своего поезда, чтобы впоследствии стать несокрушимой силой, готовой сразиться с великим и могучим Чарльзом.