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Choo-Choo Charles 09.12.2022
Экшен, Ужасы, Инди, От первого лица
7.3 110 оценок

Поезд-монстр из Choo-Choo Charles прибудет на консоли на следующей неделе

butcher69
Новости

Choo-Choo Charles выходит на консоли: команда Two Star Games (которая практически состоит из одного человека) объявила о скором появлении необычной игры-ужастика с чудовищным поездом на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S, дата выхода которой назначена на 21 декабря, а на Nintendo Switch - на 18 января 2024 года.

Это означает, что на PlayStation и Xbox игра появится уже на следующей неделе, а Nintendo Switch придется подождать до следующего месяца. Игра уже вышла на ПК около года назад.

Choo-Choo Charles - это хоррор-приключение с открытым миром, действие которого происходит в странном, мрачном мире, где за нами постоянно охотится чудовищный, кровожадный поезд, от которого игроки должны постоянно пытаться отбиться с помощью различного огнестрельного оружия.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
alexhistory

Мне пожалуйста один билетик до Амстердама!

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