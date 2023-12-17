Поезд-монстр из Choo-Choo Charles прибудет на консоли на следующей неделе

Choo-Choo Charles выходит на консоли: команда Two Star Games (которая практически состоит из одного человека) объявила о скором появлении необычной игры-ужастика с чудовищным поездом на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S, дата выхода которой назначена на 21 декабря, а на Nintendo Switch - на 18 января 2024 года.
Это означает, что на PlayStation и Xbox игра появится уже на следующей неделе, а Nintendo Switch придется подождать до следующего месяца. Игра уже вышла на ПК около года назад.
Choo-Choo Charles - это хоррор-приключение с открытым миром, действие которого происходит в странном, мрачном мире, где за нами постоянно охотится чудовищный, кровожадный поезд, от которого игроки должны постоянно пытаться отбиться с помощью различного огнестрельного оружия.
Мне пожалуйста один билетик до Амстердама!