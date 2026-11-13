Пчёлы против пауков - представлен геймплей необычного многопользовательского экшена Choomby

Студия Cyberstars Entertainment представила новый геймплейный трейлер «Чумби» (Choomby) — сетевого приключенческого экшена, в котором игрокам предстоит участвовать в противостоянии пчёл и пауков.

В «Чумби» участники смогут примерить роли насекомых и паукообразных, которые охотятся друг на друга на разнообразных картах. Главной задачей станет выживание в условиях постоянной опасности, ведь противником может оказаться другой игрок.

Разработчики обещают несколько игровых режимов, каждый из которых предложит собственные условия победы. Помимо противостояния с соперниками, участникам придётся учитывать особенности окружения и избегать расставленных ловушек.

Новый трейлер демонстрирует игровой процесс, различные локации и динамичные столкновения между пчёлами и пауками. Необычный выбор персонажей должен стать одной из главных особенностей проекта.