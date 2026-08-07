Состоялся релиз симулятора создания мебельной империи Chop Chop Inc. и показ трейлера

Разработчики из NullRef Entertainment совместно с издательством rokaplay анонсировали полноценный релиз своего симулятора Chop Chop Inc. и опубликовали трейлер к запуску. Проект стал официально доступен для покупки на ПК в сервисе Steam сегодня, 7 августа 2026 года. Авторы признались, что на этапе анонса четыре месяца назад совершенно не знали, чего ожидать от публики, поэтому текущий успех в 165 тысяч добавлений в список желаемого превзошел все их самые смелые ожидания. Команда выразила огромную благодарность всем пользователям, которые поддержали их странный проект, делились ссылками с друзьями и помогали отлавливать баги во время закрытых тестов демоверсии.

Игровой процесс представляет собой юмористический симулятор лесоруба и плотника с видом от первого лица и упором на крафт. По сюжету главного героя увольняют из зловещей корпорации Furnox Corp, после чего он решает основать конкурирующую компанию и уничтожить бывших боссов. Игрокам предстоит самостоятельно рубить деревья, очищать стволы от веток, переносить бревна на фабрику и распиливать их на доски ради создания качественных материалов.

Основная цель игры заключается в постоянном расширении производства и автоматизации фабричных конвейеров для выпуска мебели. Заработав первые деньги, трактирщики лесного бизнеса могут закупать передовые циркулярные пилы, шлифовальные станки и нанимать рабочих для сборки сложных столов и шкафов. Вкладывая выручку в инструменты и прокачку выносливости персонажа, можно создавать безумные предметы интерьера вроде деревянных ПК или тяжелоатлетических скамеек.

Помимо управления конвейерами, пользователям придется лично заниматься логистикой, следить за трендами на рынке и выполнять уникальные контракты. Каждое проданное кресло или табурет повышает авторитет компании, позволяя открыть доступ к новым экзотическим породам древесины и чертежам.