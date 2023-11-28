СМИ сообщили о массовых увольнениях в студии создателей Chorus

Возьмите под свой контроль Нару, некогда самого смертоносного воина «Круга», а в настоящий момент самую разыскиваемую беглянку, главная цель которой — уничтожить тёмный культ, который породил её.

Погрузитесь в тёмную вселенную, полную тайн и конфликтов. Исследуйте различные локации, такие как обширные космические станции, древние храмы и даже места, находящиеся за пределами нашей реальности.

Управляйте уникальными механиками вашего корабля и смертоносными способностями главной героини, такими как экстрасенсорное восприятие, телепортация и телекинез. Используйте всё, чтобы пробиться через массивные полчища врагов и уничтожить гигантские линкоры. Объедините свои силы и станьте самым совершенным живым оружием.