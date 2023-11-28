СМИ сообщили о массовых увольнениях в студии создателей Chorus

Fishlabs стали очередной жертвой реструктуризации материнской компании Embracer, сообщает портал Eurogamer.
Источники, близкие к студии, сообщили об увольнениях сегодня, после того как члены команды получили информацию сегодня утром. Предположительно, речь идет о 50 вакансиях.
По данным Eurogamer, сегодняшние увольнения оставляют студию под угрозой дальнейших сокращений в обозримом будущем. Ранее в штате разработчика числилось 95 сотрудников, причем несколько человек были уволены в сентябре, после того как был отменен небольшой проект, основанный на внутреннем IP.
Теперь же, по словам источников, более половины оставшейся команды были уволены — после того, как Embracer сообщила сотрудникам, что больше не будет продолжать работу над основным проектом разработчика.
Источники издания назвали это заявление неожиданным, особенно в конце года. Есть опасения, что сотрудники, работающие в Гамбурге по иностранным рабочим визам, тоже будут уволены.
игра была next-gen только вот унылое г,как и любая космическая аркада , скучный сюжет и однотипные бои
фрилансер вот нектсген x1-4 тоже Elite Dangerous
Everspace довольно прикольный рогалик вышел.
неудивительно
Все дотации немецкого правительства ушли на рекламу и карманы.
Серьезно лучше бы деньги ушли на доработку Elex 2.
Игрушка то в общем не плохая
50 челиков - это фигня
уже женские персонажи не воспринимаются как в свое время Лара была и подобные, все из за повесточки, был бы там мужик ГГ продажи в 2 раза больше были