Студия Bedtime Digital Games анонсировала кооперативный экшен-рогалик Chosen by Odin

В ходе презентации Xbox Gamescom 2026 Showcase студия Bedtime Digital Games официально представила свой новый проект под названием Chosen by Odin. Игра представляет собой изометрический экшен с элементами рогалика в сеттинге скандинавской мифологии, где избранным воинам предстоит бросить вызов культам Рагнарёка и остановить наступление порождений Локи в Девяти мирах. Официальный релиз проекта запланирован на 2027 год для платформ PC и Xbox Series X|S.

Игровой процесс рассчитан как на одиночное прохождение без подключения к сети, так и на сетевой кооператив, который авторы ограничили группой от 1 до 3 участников вместо привычного для жанра формата на 4 игроков. Ключевой особенностью боевой системы стало внедрение кубиков судьбы. Бросок костей перед получением благословений напрямую меняет свойства общего пула способностей всей команды, заставляя игроков решать, кому именно достанется усиленный навык. Разработчики обещают свыше 10 000 вариантов создаваемых кубиков, что призвано обеспечить высокую вариативность билдов.

Боевой арсенал героев дополнят более 50 благословений и силы 6 богов-покровителей, включая Тора, Фрейю и Соль. Прохождение строится на зачистке процедурно генерируемых локаций со случайными событиями и боссами, при этом структура вылазок опирается на механику своевременного побега. Игрокам необходимо собирать ресурсы и успевать эвакуироваться до того, как локацию окончательно захлестнут волны противников. Добытые материалы доставляются в Вальгаллу, где открывается постоянная прокачка характеристик воинов и крафт новых костей.

Как сообщили представители студии Bedtime Digital Games, команда ставит перед собой цель создать бескомпромиссный скандинавский кооперативный экшен и намерена активно развивать проект на основе отзывов геймеров. Запись на закрытое альфа-тестирование уже стартовала на платформе FirstLook.gg, а на странице в сервисе Steam появилась возможность запросить доступ к будущим этапам тестов, которые начнутся ближе к концу 2026 года.

Разработчики также раскрыли системные требования игры для PC. В минимальной конфигурации значатся процессор Intel Core i5-10400F или AMD Ryzen 5 3600, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060 на 6 ГБ, тогда как для рекомендованных настроек потребуются Intel Core i5-12400F, 16 ГБ ОЗУ и Nvidia GeForce RTX 3060. На накопителе тайтл займет скромные 4 ГБ свободного пространства, при этом для русскоязычной аудитории заявлен исключительно перевод интерфейса без озвучки и субтитров.