Композитор в одиночку уже 6 лет делает масштабную RTS с драконами и минометами - анонсирована игра Chronages

Опытный музыкальный композитор и независимый инди-разработчик из Сиэтла под псевдонимом Andrei Bely впервые прервал многолетнее молчание. На днях автор официально анонсировал свой невероятно амбициозный проект — масштабную стратегию в реальном времени под названием Chronages, представив первое геймплейное видео.

Создатель посвятил разработке игры долгие 6 лет. Chronages предлагает игрокам взять под свое крыло и развивать зарождающуюся человеческую цивилизацию от каменного века и до фантастического финала сквозь разные эры. Особенностью игры стала вариативность развития цивилизационных древ - прогресс не является линейным. Дойдя, к примеру, до бронзового века, племя может выбрать различные технологические парадигмы. Игрокам доступен путь машин и индустриализации, уход в освоение сил природы или погружение в магическую ветку алхимии, колдовства и средневекового фэнтези. Такой разительный контраст технологических путей напрямую скажется на сражениях с соседними племенами.

Игроки будут свидетелями сцен, где могущественные маги стихий схлестнутся с вооруженными гранатами солдатами, а зенитные ракетные комплексы "земля-воздух" будут отбиваться от крылатых драконов.

— заявляет Andrei Bely.

Все битвы разворачиваются бесшовно, прямо на гексагональной сетке общей мировой карты. Исследовательский аспект в духе "тумана войны" подразумевает командировки экспедиций за забытыми историческими артефактами. Огромное внимание автор уделил социальной экономике и внутреннему микроменеджменту. Классической "кнопки производства наемников из воздуха за ресурсы" здесь не будет. Каждый солдат на передовой, исследователь, ученый или рабочий — это физический житель-обитатель города, убранный из трудовой экономической цепи в угоду военной мощи. Лидеру предстоит балансировать между сильной армией, экономическими благами и безработицей горожан, обеспечивая жителей пищей и безопасностью от рухнувших в ходе боевых действий разрушаемых элементов архитектуры.

Сейчас игра, над которой композитор без посторонней помощи трудится почти семь лет, официально обзавелась собственной страницей на платформе ПК в Steam. Создатель отмечает, что публичная демонстрация прототипа поможет ему напрямую наладить контакты и обмен креативными идеями с сообществом любителей стратегий. Когда конкретно амбициозное сеттингов и жанров будет завершено до версии релизного состояния, пока остается секретом.