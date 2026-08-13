Chronicles: Medieval отложили до 2027 года - авторы показали систему управления армией и развитие средневекового войска

Разработчики Chronicles: Medieval из студии Raw Power Games выпустили новый ролик, посвящённый управлению армией и развитию её бойцов. Авторы обещают масштабные сражения в духе Mount & Blade 2: Bannerlord, но с упором на реализм и историческую достоверность.

Войско игрока будет состоять из разных категорий солдат. Основу армии составят опытные бойцы с высоким моральным духом, тогда как призывники будут хуже подготовлены и менее эффективны в бою. Отдельную роль отведут наёмникам: они отличаются невысокой моралью и требуют больших расходов на содержание, поэтому их придётся использовать с оглядкой на доступные ресурсы.

У каждого солдата будет собственный набор характеристик, которые можно улучшать с помощью системы продвижения. Таким образом, армия со временем сможет становиться сильнее, а игроку предстоит следить не только за численностью войска, но и за качеством его состава.

По концепции Chronicles: Medieval сочетает управление армией с личным участием в сражениях. После битв игроки смогут свободно путешествовать по средневековой Европе, посещать города и торговать с купцами. При этом разработчики обещают реальные государства той эпохи, включая Францию и Англию.

Больше материалов об игре стоит ждать после gamescom 2026, где Chronicles: Medieval представят публике. Ранний доступ на PC запланирован на начало 2027 года.