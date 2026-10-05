Chronicles: Medieval перенесли ради оптимизации - авторы хотят сделать масштабные битвы доступнее для большего числа ПК

Разработчики Chronicles: Medieval объяснили причины переноса выхода игры в ранний доступ на начало 2027 года. Студия Raw Power Games сообщила, что дополнительное время потребуется не только для доработки проекта, но и для серьезной оптимизации, которая должна снизить системные требования.

Одной из главных целей команды стало расширение списка поддерживаемых компьютеров. Разработчики хотят, чтобы масштабная средневековая стратегия была доступна не только владельцам мощных систем, поэтому продолжают работать над улучшением производительности и рассчитывают дополнительно снизить минимальные требования.

Особое внимание уделяется технологии масштабных сражений. Одной из ключевых особенностей Chronicles: Medieval станет возможность управлять битвами с участием до 2000 солдат одновременно. Для этого разработчикам необходимо оптимизировать как искусственный интеллект многочисленных подразделений, так и отображение большого количества персонажей на экране.

При этом текущие результаты уже позволяют создавать впечатляющие столкновения. На gamescom 2026 команда показывала сражение примерно с 900 воинами, а конечной целью остается полноценная битва с двумя тысячами бойцов на одном поле. Разработчики отмечают, что часть улучшений может продолжиться и после запуска раннего доступа.

Помимо масштабных сражений, Chronicles: Medieval предложит открытый мир с торговлей, дипломатией, заданиями, развитием персонажа и возможностью самостоятельно выбирать путь прохождения кампании. Над дебютным проектом Raw Power Games сейчас работает около 100 сотрудников.