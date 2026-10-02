Chronicles: Medieval показала сражение 900 воинов - в раннем доступе масштаб битв хотят увеличить до 2000 бойцов

На gamescom 2026 студия Raw Power Games провела полноценную демонстрацию Chronicles: Medieval, показав сражение между армиями Священной Римской империи и французской династии Валуа. На поле боя одновременно находилось около 900 воинов — примерно по 450 с каждой стороны. При этом разработчики рассчитывают в дальнейшем увеличить максимальное количество бойцов в одном сражении до 2000.

Действие показанной битвы происходило в Бургундии XIV века, а войска соответствовали историческому периоду. Армии состояли из нескольких типов подразделений, включая дворцовые войска, наёмников и крестьянское ополчение. Каждый из них отличается экипировкой, подготовкой и назначением на поле боя.

Отдельное внимание разработчики уделили системе сплочённости. Она отражает уровень подготовки подразделения и влияет на то, насколько эффективно солдаты блокируют атаки, выбирают моменты для контратак и выполняют приказы. Поэтому хорошо обученные отряды способны действовать плотнее и эффективнее, тогда как крестьяне располагаются более разреженно и хуже противостоят организованным атакам.

На результат сражения влияет и физика оружия. Например, размер щита имеет практическое значение: траектории стрел рассчитываются с учётом физических законов, поэтому крупный щит повышает вероятность того, что снаряд попадёт именно в него.

Chronicles: Medieval должна выйти в раннем доступе в начале 2027 года. Разработчики продолжают оптимизировать игру и отдельно работают над тем, чтобы увеличить количество одновременно отображаемых бойцов без чрезмерных требований к компьютеру.