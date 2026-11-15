Студия Raw Power Games, создавшая историческую стратегию Chronicles: Medieval, объявила о банкротстве в тот же день, когда сообщила о финансовых трудностях и риске закрытия. Однако проект не будет заброшен: разработчики Satisfactory из Coffee Stain приобрели его права и активы за 36,75 млн датских крон, что эквивалентно примерно 5,42 млн долларов, и обеспечат дальнейшее финансирование разработки.

В конце октября Raw Power Games сообщила, что лишилась финансирования, а Chronicles: Medieval оказалась под угрозой отмены. Тогда студия призналась, что находится в критическом положении, а выход игры в раннем доступе казался уже близким. Теперь выяснилось, что ситуация была еще серьезнее: в тот же день компания официально объявила о банкротстве.

Coffee Stain выиграла процедуру продажи активов Raw Power Games и решила не присоединять проект напрямую к своей структуре. Вместо этого права на Chronicles: Medieval и остальные приобретенные активы передадут новой компании. Coffee Stain будет принадлежать 75% ее акций, а оставшиеся 25% получит небольшая группа ключевых участников первоначальной команды разработчиков.

Помимо полной оплаты приобретенных активов, Coffee Stain также профинансирует дальнейшую разработку игры. Генеральный директор компании Антон Вестберг отметил, что Chronicles: Medieval произвела сильное впечатление на Summer Game Fest в прошлом году, и издатель рад возможности помочь довести ее до игроков после недавних событий в Копенгагене. В ближайшее время новая команда руководителей определится с тем, как лучше завершить проект.

Пока неизвестно, сколько сотрудников Raw Power Games смогут продолжить работу над Chronicles: Medieval. Coffee Stain не подтвердила планы по переводу бывших работников в новую компанию, хотя их многолетний опыт разработки может оказаться крайне важным для завершения игры.