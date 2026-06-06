На Summer Game Fest внезапно ворвался "убийца Mount & Blade" - первый геймплей Chronicles Medieval

Summer Game Fest продолжает радовать поклонников жанра хардкорных ролевых игр. В рамках шоукейса разработчики представили первый полноценный геймплейный трейлер амбициозной средневековой песочницы Chronicles Medieval, которую в геймерском сообществе уже заочно окрестили потенциальным «убийцей Mount & Blade».

Интересно, что в прошлом году первоначальный анонс проекта привлек к себе огромное внимание благодаря голливудской звезде — тогда игру представлял актер Том Харди. В этот раз, однако, организаторы шоу и разработчики даже словом не обмолвились об участии актера. Впрочем, его отсутствие нисколько не сказалось на качестве самой презентации: геймплейный трейлер вышел по-настоящему эпичным и суровым.

Судя по показанным кадрам, создатели Chronicles Medieval делают огромную ставку на масштаб и тактическую глубину сражений в открытом мире. Согласно официальному заявлению создателей, масштабная песочница не заставит себя слишком долго ждать. Выход Chronicles Medieval в формате раннего доступа для ПК запланирован на текущий 2026 год.