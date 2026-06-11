Разработчики средневекового экшена Chronicles: Medieval подробно рассказали о боевой системе и фазах сражений

Студия Raw Power Games представила подробный разбор игрового процесса грядущего средневекового экшена с элементами стратегии Chronicles: Medieval. В свежем видеодневнике разработчики раскрыли ключевые особенности тактических фаз, управления войсками и системы морали воинов.

Сражения в Chronicles: Medieval разделены на несколько этапов, начиная с фазы планирования. Перед началом боя игроки смогут распределять свои войска по различным секторам, включая авангард, основные силы, арьергард и фланги. Различные типы отрядов имеют свои предпочтения при размещении на поле боя. Например, французская тяжелая кавалерия наиболее эффективна в авангарде, тогда как английские лучники лучше показывают себя на флангах, обеспечивая отличный обзор для стрельбы. Силы Священной Римской Империи, в свою очередь, предпочитают плотные построения в центре и авангарде.

Важной частью тактики станет система постоянных приказов. Игроки смогут задавать своим отрядам базовые модели поведения, такие как агрессивное, оборонительное или адаптивное. При адаптивном режиме войска способны самостоятельно принимать решения в зависимости от ситуации. Например, кавалерия может автоматически перестроиться в клин, чтобы пробить стену щитов противника, без прямого вмешательства со стороны игрока. Сами построения делятся на базовые, которые облегчают маневрирование, и продвинутые, предназначенные для непосредственного столкновения, включая стену копий для сдерживания конных атак.

После начала битвы игра переходит в режим от третьего лица. Игрок берет на себя роль командира, сражающегося на поле боя с оружием в руках. При этом сохраняется возможность полноценного командования армией. С помощью специального тактического режима, который активируется нажатием клавиши левый Ctrl, можно замедлить время и оценить обстановку. В этом режиме доступны как глобальные приказы для всего войска, так и локальные команды для точечного управления конкретными отрядами.

Разработчики уделили особое внимание системе морали, которая имеет 5 состояний от воодушевленного до сломленного. Когда моральный дух воинов падает до критической отметки, они спасаются бегством. Примечательно, что игроки смогут лично влиять на боевой дух союзников, совершая точные выстрелы, эффективные атаки верхом или зрелищные казни вражеских рыцарей на передовой. После победы или поражения сражение не заканчивается мгновенно, позволяя преследовать отступающих врагов или организовывать прикрытие для отхода собственных уцелевших сил.

Дополнительно авторы сообщили, что роль исторического персонажа Иоганна Гутенберга в игре исполнит актер Ларс Миккельсен. Его персонаж станет закадровым рассказчиком истории главного героя от рождения до смерти. В версии для раннего доступа его голос прозвучит на этапе создания персонажа, где игрокам предстоит выбрать страну происхождения своего героя, среди которых доступны Англия, Франция и Священная Римская Империя.

Выход Chronicles: Medieval в раннем доступе на платформе Steam запланирован на 2026 год. Разработчики планируют активно развивать проект в течение примерно 1 года, постепенно добавляя новые сценарии, осадные орудия, механики строительства замков и поддержку пользовательских модификаций.