Студия Raw Power Games оказалась на грани закрытия - Chronicles: Medieval под угрозой отмены

Разработчики из Raw Power Games сообщили, что студия находится в шаге от закрытия. Причиной стали финансовые проблемы: необходимое финансирование больше не поступает, а без него команда не может продолжать работу над игрой Chronicles: Medieval.

«Это самое сложное сообщение, которое нам когда-либо приходилось вам писать. По не зависящим от нас обстоятельствам финансирование Raw Power Games больше не действует. Без него мы не можем продолжать создавать Chronicles: Medieval, и сейчас студия находится в реальном риске закрытия. Мы не собираемся подслащивать пилюлю. Вы заслуживаете услышать это прямо и от нас», — говорится в обращении.

Разработчики отметили, что ситуация особенно болезненна, потому что до раннего доступа оставалось совсем немного. Команда годами строила мир игры, и он наконец начал оживать. В студии подчеркнули, что сотрудники выкладываются по максимуму и несут на себе тяжёлую ношу.

Авторы также поблагодарили игроков за поддержку: за добавление в список желаемого, репосты и обсуждение исторической точности. В Raw Power Games заявили, что не сдаются без боя и ведут переговоры со всеми, кто может помочь найти выход. Студия пообещала честно сообщать о любых новостях — хороших или плохих.

Если вы хотите поддержать разработчиков, команда просит сохранить Chronicles: Medieval в списке желаемого и продолжать рассказывать об игре. По их словам, сейчас это значит больше, чем кажется.