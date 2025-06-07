Том Харди приглашает отправиться в Средневековье в дебютном трейлере ролевой экшен-стратегии Chronicles: Medieval

После триумфального успеха Kingdom Come: Deliverance 2 интерес к реалистичному средневековью не ослабевает. Но что, если вместо того чтобы снова пережить чужую историю, вы начнете писать собственную? Именно такую свободу предлагает Chronicles Medieval — свежий анонс от студии Raw Power, представленный на Summer Games Fest вместе с трейлером, в котором засветился сам Том Харди.

Разработка ведётся командой из Копенгагена с международным составом, и проект уже успел привлечь внимание благодаря масштабности и амбициям. Chronicles Medieval описывается как ролевая экшен-стратегия, сочетающая сюжетный размах Crusader Kings 3 и эпичность сражений в духе Total War. Действие разворачивается в XIV веке, в реалистичной Европе, полной политических интриг, переменчивых союзов и борьбы за власть.

Вы создаёте собственного героя, формируете его происхождение и выбираете путь: от скромного кузнеца или разбойника до знатного рыцаря. Все решения влияют на навыки и открывают новые возможности. Мир реагирует на действия игрока: можно участвовать в турнирах, помогать деревням, выполнять квесты, заключать союзы или сеять хаос.

На стратегической карте вы развиваете своё влияние, прокладываете торговые маршруты, нанимаете войска и ведёте их в бой в сражениях в реальном времени. Однако игра не превращается в типичный симулятор управления: фокус всегда остаётся на персонаже и его истории. Со временем вы сможете стать правителем королевства — или просто жить своей жизнью в огромном открытом мире, полном возможностей.

Игру отличает внимание к реализму. Здесь нет драконов и магии, но суеверия эпохи — часть атмосферы. Оружие и доспехи воссозданы с исторической точностью, а анимации захвата движения придают боям дополнительную выразительность. При этом разработчики не боятся легких отступлений от истории ради удовольствия от игрового процесса.

Raw Power с самого начала делает ставку на моддеров: Chronicles Medieval создаётся как полностью открытая для модификаций песочница. Студия обещает полную поддержку пользовательского контента: от квестов и новых механик до самых абсурдных модов — «100 паровозиков Томасов против одного Мастера Чифа» вполне реальны.

Релиз Chronicles Medieval в раннем доступе запланирован на 2026 год. Уже подтверждена возможность кооперативных сражений, а полноценная совместная кампания появится в финальной версии. До тех пор остаётся только ждать — и следить за развитием одного из самых многообещающих средневековых проектов последних лет.