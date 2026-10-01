В Chronicles: Medieval не будет осад на старте раннего доступа - требюше и разрушение стен добавят позже

На старте раннего доступа Chronicles: Medieval не получит полноценные осадные сражения. Разработчики Raw Power Games уже начали работу над этой системой, однако решили не откладывать релиз игры ради её завершения.

При этом осады как часть стратегического процесса будут доступны уже в раннем доступе. Игрок сможет разбить лагерь возле вражеского замка и начать его блокаду. Такая ситуация создаёт дополнительные риски: сосредоточившись на осаде, армия получает меньше информации о происходящем вокруг.

У противника будет возможность сдаться из-за нехватки продовольствия, если блокада окажется достаточно эффективной. В противном случае игрок сможет перейти к атаке, если располагает необходимыми силами.

Сами сражения внутри осаждённых крепостей появятся позднее. Разработчики хотят реализовать полноценную систему с требюше, разрушением стен, осадными башнями и таранами. По словам команды, это является одним из главных приоритетов дальнейшего развития проекта.

Raw Power Games объясняет такой подход самой концепцией раннего доступа: сначала команда хочет выпустить уже готовые части игры, получить отзывы игроков и затем постепенно добавлять новые механики. При этом разработчики отдельно подчёркивают, что осады уже находятся в разработке, а не просто рассматриваются как возможная идея.