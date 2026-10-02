В Chronicles: Medieval солдаты могут бежать с поля боя, но не обязательно погибнут при этом

В Chronicles: Medieval поражение подразделения не всегда означает гибель его солдат. Разработчики Raw Power Games рассказали о системе боевого духа, благодаря которой проигрывающие войска могут покинуть поле боя и продолжить существовать после завершения сражения.

Во время показанной на gamescom 2026 битвы французские подразделения начали отступать задолго до полного уничтожения армии. Сначала поле покинули крестьяне, затем наёмники, а оставшаяся кавалерия также в итоге потеряла желание продолжать бой. По словам разработчиков, сбежавшие солдаты могут остаться живы и встретиться игроку в дальнейшем.

При этом в игре существуют две разные характеристики — сплочённость и боевой дух. Сплочённость связана прежде всего с подготовкой подразделения и его мастерством. Она повышается по мере развития отряда и влияет на способность солдат блокировать атаки, выбирать подходящие моменты для удара и эффективнее выполнять приказы.

Боевой дух работает иначе и связан не только с происходящим непосредственно на поле боя. На него влияет, например, оплата солдат и предыдущие поражения. Поэтому армия, недавно проигравшая сражение или недовольная условиями службы, может начать следующую битву в менее выгодном положении.

Большое значение имеет и сам персонаж игрока. Герой способен вдохновлять союзников своими действиями: убийства противников и другие героические поступки повышают их уверенность и помогают дольше удерживаться в бою. Если же персонаж погибает, это становится серьёзным ударом для армии, хотя войска не обязательно сразу обратятся в бегство.

При поражении игрок сохраняет накопленный опыт, но теряет часть ресурсов и войск. Повреждённые подразделения придётся восстанавливать и пополнять, а отряд с критическими потерями может быть полностью уничтожен. Разработчики рассчитывают, что такие последствия будут иметь значение не только для отдельной битвы, но и для всей кампании.