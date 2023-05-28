Ретро-платформер Chronicles of 2 Heroes вышел на ПК и консолях ©

Издатель Catness Games и разработчики Infinity Experience сообщили о выходе «ретроидвании» Chronicles of 2 Heroes, которая приносит великолепную пиксельную графику и японские мифы на ПК, Switch, PS4, PS5 и Xbox.

Новый трейлер суммирует все захватывающие аспекты игры: напряженный экшен, четкий платформер и изысканная пиксельная графика. И, конечно же, его главная механика: переключение между главными героями в реальном времени. Кенсей - самурай, не умеющий прыгать, но смертельный в ближнем бою. С другой стороны, Аяме столь же подвижна, сколь и хрупка. Нажатие кнопки заставляет вас переключаться между этими героями и их более чем 20 разблокируемыми навыками.

Кенсей и Аяме — единственная надежда феодальной Японии. Аматэрасу и ее ученица, императрица Химико, тиранируют землю своей могучей армией ёкаев. Объединив свои навыки, два героя должны добраться до имперской столицы Осаки и вернуть три священных сокровища, источник силы Аматэрасу. По пути они столкнутся с врагами, вдохновленными японской мифологией.