Издатель отменил Escape from Butcher Bay, но создатели даже не подозревали об этом - игру спасла кинокомпания

В середине 2000-х годов редко какая игра по лицензии могла превзойти оригинальный фильм, но The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay стала именно таким исключением. Этот мрачный шутер от первого лица, дополненный элементами стелса и приключений, получил восторженные отзывы критиков и до сих пор считается скрытым сокровищем для Xbox. Однако мало кто знает, что на этапе разработки проект был… отменён. Причём сами разработчики об этом даже не подозревали.

Арт-директор Starbreeze Studios Йенс Маттис в документальном фильме Noclip рассказал: примерно на двух третях пути издатель Vivendi Universal Games тихо остановил проект. Студия продолжала трудиться, ничего не зная о решении. Игра была спасена лишь благодаря кинокомпании, которой нужна была видеоигровая адаптация как часть маркетинговой кампании для фильма. По словам Маттиса, издателя буквально вынудили «отменить отмену».

Иронично, что в итоге всё сложилось с точностью до наоборот: Escape from Butcher Bay получила 89 баллов на Metacritic, а сам фильм «Хроники Риддика» разочаровал зрителей и считается худшей частью франшизы. Вин Дизель, принимавший участие в проекте через свою студию Tigon Studios, подарил игре свой характерный голос, что лишь усилило эффект присутствия.

Наследие Butcher Bay прослеживается и сегодня: часть её разработчиков позже основала MachineGames, ответственную за новые Wolfenstein и Indiana Jones. Что же касается Vivendi, то спустя годы компания слилась с Activision, а ныне и вовсе оказалась под крылом Microsoft.