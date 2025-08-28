Издатель отменил Escape from Butcher Bay, но создатели даже не подозревали об этом - игру спасла кинокомпания

В середине 2000-х годов редко какая игра по лицензии могла превзойти оригинальный фильм, но The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay стала именно таким исключением. Этот мрачный шутер от первого лица, дополненный элементами стелса и приключений, получил восторженные отзывы критиков и до сих пор считается скрытым сокровищем для Xbox. Однако мало кто знает, что на этапе разработки проект был… отменён. Причём сами разработчики об этом даже не подозревали.
Арт-директор Starbreeze Studios Йенс Маттис в документальном фильме Noclip рассказал: примерно на двух третях пути издатель Vivendi Universal Games тихо остановил проект. Студия продолжала трудиться, ничего не зная о решении. Игра была спасена лишь благодаря кинокомпании, которой нужна была видеоигровая адаптация как часть маркетинговой кампании для фильма. По словам Маттиса, издателя буквально вынудили «отменить отмену».
Иронично, что в итоге всё сложилось с точностью до наоборот: Escape from Butcher Bay получила 89 баллов на Metacritic, а сам фильм «Хроники Риддика» разочаровал зрителей и считается худшей частью франшизы. Вин Дизель, принимавший участие в проекте через свою студию Tigon Studios, подарил игре свой характерный голос, что лишь усилило эффект присутствия.
Наследие Butcher Bay прослеживается и сегодня: часть её разработчиков позже основала MachineGames, ответственную за новые Wolfenstein и Indiana Jones. Что же касается Vivendi, то спустя годы компания слилась с Activision, а ныне и вовсе оказалась под крылом Microsoft.
Шикарная игрулька, играл на ПК
Вернули бы Assault on Dark Athena в Steam, вообще бы шикарно было.
Лишнее подтверждение некомпетентности издателя в рамках собственной продукции - мы чуть не потеряли шикарную игру. Сегодня эта проблема только острее стала. Интересно, сколько потенциально хороших игр постигла такая отмена, из за близорукости невежественных издателей, не понимающих продукты которыми торгует?
самый слабый шутан легендарного 2004 года, doom 3, painkiller, half-life 2, far cry были на голову лучше
Только вот игра не была шутаном. Это был стелс экшн. Да, стрельба была, но весь основной движ был в тенях чтобы враги не спалили. Это уже в аддоне-сиквеле сделали основной упор на стрельбу и она там была капец всратой. Плюс визуал засрали всеми этими засветами текстур и убитым освещением.
от этих разрабов я уважаю только Encalve который вышел годом ранее, вот это было мощное Dark Fantasy
Так это и не шутан, додик.
Отличная игра была. Вот кому бы не помешал качественный ремастер. А то и ремейк.
Играл. Хороша была. Жаль по этой вселенной нет больше игр, и не хотят делать.
Мне Хроники Риддика нравятся больше из 3х частей. Как по мне это лучший фильм трилогии.
На сам деле годная, незаслуженно забытая вселенная, со своим уникальным миром, лором и персами. Неплохо можно было бы влошиться в разработку данных игор, заодно расширить вселенную, но увы, игор мы больше наверное не увидим, да и фильмы о Риддике не собирали, а продюссировал их сам Торетто в плане затрат на производство) По слухам вроде будет ещё одна часть, последняя скорей всего, если вообще сумеют довести до выхода.
Она даже сейчас отлично играется.