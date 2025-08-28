ЧАТ ИГРЫ
The Chronicles of Riddick: Escape From Butcher Bay 01.06.2004
Экшен, Стелс, От первого лица
8.9 621 оценка

Издатель отменил Escape from Butcher Bay, но создатели даже не подозревали об этом - игру спасла кинокомпания

butcher69 butcher69

В середине 2000-х годов редко какая игра по лицензии могла превзойти оригинальный фильм, но The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay стала именно таким исключением. Этот мрачный шутер от первого лица, дополненный элементами стелса и приключений, получил восторженные отзывы критиков и до сих пор считается скрытым сокровищем для Xbox. Однако мало кто знает, что на этапе разработки проект был… отменён. Причём сами разработчики об этом даже не подозревали.

Арт-директор Starbreeze Studios Йенс Маттис в документальном фильме Noclip рассказал: примерно на двух третях пути издатель Vivendi Universal Games тихо остановил проект. Студия продолжала трудиться, ничего не зная о решении. Игра была спасена лишь благодаря кинокомпании, которой нужна была видеоигровая адаптация как часть маркетинговой кампании для фильма. По словам Маттиса, издателя буквально вынудили «отменить отмену».

Иронично, что в итоге всё сложилось с точностью до наоборот: Escape from Butcher Bay получила 89 баллов на Metacritic, а сам фильм «Хроники Риддика» разочаровал зрителей и считается худшей частью франшизы. Вин Дизель, принимавший участие в проекте через свою студию Tigon Studios, подарил игре свой характерный голос, что лишь усилило эффект присутствия.

Наследие Butcher Bay прослеживается и сегодня: часть её разработчиков позже основала MachineGames, ответственную за новые Wolfenstein и Indiana Jones. Что же касается Vivendi, то спустя годы компания слилась с Activision, а ныне и вовсе оказалась под крылом Microsoft.

crawlingroof

Шикарная игрулька, играл на ПК

7
JEKABRAZZ

Вернули бы Assault on Dark Athena в Steam, вообще бы шикарно было.

7
Аристов--Черный

Лишнее подтверждение некомпетентности издателя в рамках собственной продукции - мы чуть не потеряли шикарную игру. Сегодня эта проблема только острее стала. Интересно, сколько потенциально хороших игр постигла такая отмена, из за близорукости невежественных издателей, не понимающих продукты которыми торгует?

5
Юрий Пенкин

самый слабый шутан легендарного 2004 года, doom 3, painkiller, half-life 2, far cry были на голову лучше

5
TrustingDonald

Только вот игра не была шутаном. Это был стелс экшн. Да, стрельба была, но весь основной движ был в тенях чтобы враги не спалили. Это уже в аддоне-сиквеле сделали основной упор на стрельбу и она там была капец всратой. Плюс визуал засрали всеми этими засветами текстур и убитым освещением.

Юрий Пенкин TrustingDonald

от этих разрабов я уважаю только Encalve который вышел годом ранее, вот это было мощное Dark Fantasy

Uilenspiegel

Так это и не шутан, додик.

Кей Овальд

Отличная игра была. Вот кому бы не помешал качественный ремастер. А то и ремейк.

4
askazanov

Играл. Хороша была. Жаль по этой вселенной нет больше игр, и не хотят делать.

3
SpunkyHannibal

Мне Хроники Риддика нравятся больше из 3х частей. Как по мне это лучший фильм трилогии.

Phoenix87

На сам деле годная, незаслуженно забытая вселенная, со своим уникальным миром, лором и персами. Неплохо можно было бы влошиться в разработку данных игор, заодно расширить вселенную, но увы, игор мы больше наверное не увидим, да и фильмы о Риддике не собирали, а продюссировал их сам Торетто в плане затрат на производство) По слухам вроде будет ещё одна часть, последняя скорей всего, если вообще сумеют довести до выхода.

BENDJI

Она даже сейчас отлично играется.