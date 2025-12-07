Mechanics VoiceOver открыла сбор средств на озвучку игр The Chronicles of Riddick

Студия Mechanics VoiceOver объявила о запуске сбора средств на полноценную русскую озвучку культовых экшенов The Chronicles of Riddick.
Цель кампании — 500 тысяч рублей. Средства планируется направить на создание озвучки сразу для двух игр серии: Escape from Butcher Bay и Assault on Dark Athena.
За последнее время Mechanics VoiceOver успешно завершили краудфандинговые кампании на локализации A Way Out и Silent Hill f, так что новое начинание выглядит вполне реалистичным — студия уверенно держит темп.
помню взял диск у приятеля, пришел домой, установил, запустил
5 fps
🥲
Великолепная игра, ждём 👍
Что перед НГ денег мало стало, решили срубить по быстрому на игре пердящей давности ???
Именно так.
Даже если и так. И что? Озвучек много не бывает.
А кто будет играть в игру 20-летней давности?
Как мы жили без этой озвучки
Сбор на озвучка для пиратки? игра давно снята с продажи
Видимо ты ещё подросток и на знаешь, что раньше существовали диски и приобретая игру ты реально становился обладателем игры на физическом носителе без всяких докачек и мог играть без подключения интернета. Вот такие времена были малец. Не то что сейчас, покупаешь воздух и ничем не владеешь и в любой момент "твою" покупку могут у тебя отобрать, или заблокировать.
То была голимая пиратка, хоть и на диске
голос Риддика врядли они смогут передать похоже, прям до сих пор помню
Вполне могут взять голос кто все время Вин Дизеля озвучивает
Это конечно да. Но думаю никто не против Чонишвили будет)
При всём уважении к семейным покатушкам я до сих пор считаю это его лучшей ролью. Обе игры тоже безусловно шикарные.
Олдскулы на месте?
За Семью за Коленвал за Бухту Мясника
Сделать озвучку на современные игры? Нет. Сделать озвучку на старье старое времен мезозоя OOOO yesss MORE MONEY PLES
Блин, ну там надо постараться, просто реально слушаешь все реплики под голос Дизеля и мурашки по коже.