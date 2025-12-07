Mechanics VoiceOver открыла сбор средств на озвучку игр The Chronicles of Riddick

Студия Mechanics VoiceOver объявила о запуске сбора средств на полноценную русскую озвучку культовых экшенов The Chronicles of Riddick.

Цель кампании — 500 тысяч рублей. Средства планируется направить на создание озвучки сразу для двух игр серии: Escape from Butcher Bay и Assault on Dark Athena.

За последнее время Mechanics VoiceOver успешно завершили краудфандинговые кампании на локализации A Way Out и Silent Hill f, так что новое начинание выглядит вполне реалистичным — студия уверенно держит темп.