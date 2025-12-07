ЧАТ ИГРЫ
The Chronicles of Riddick: Escape From Butcher Bay 01.06.2004
Экшен, Стелс, От первого лица
8.9 647 оценок

Mechanics VoiceOver открыла сбор средств на озвучку игр The Chronicles of Riddick

monk70 monk70

Студия Mechanics VoiceOver объявила о запуске сбора средств на полноценную русскую озвучку культовых экшенов The Chronicles of Riddick.

Цель кампании — 500 тысяч рублей. Средства планируется направить на создание озвучки сразу для двух игр серии: Escape from Butcher Bay и Assault on Dark Athena.

За последнее время Mechanics VoiceOver успешно завершили краудфандинговые кампании на локализации A Way Out и Silent Hill f, так что новое начинание выглядит вполне реалистичным — студия уверенно держит темп.

50
33
Комментарии:  33
A E

О
помню взял диск у приятеля, пришел домой, установил, запустил

5 fps
🥲

19
Иваныч из Тулы

Великолепная игра, ждём 👍

13
Rebecca Allbrook

Что перед НГ денег мало стало, решили срубить по быстрому на игре пердящей давности ???

12
Ahnx

Именно так.

4
cthulhu42

Даже если и так. И что? Озвучек много не бывает.

3
Andrey Nikiforov cthulhu42

А кто будет играть в игру 20-летней давности?

2
Le Samourai

Как мы жили без этой озвучки

9
Tommy451

Сбор на озвучка для пиратки? игра давно снята с продажи

8
InSert0

Видимо ты ещё подросток и на знаешь, что раньше существовали диски и приобретая игру ты реально становился обладателем игры на физическом носителе без всяких докачек и мог играть без подключения интернета. Вот такие времена были малец. Не то что сейчас, покупаешь воздух и ничем не владеешь и в любой момент "твою" покупку могут у тебя отобрать, или заблокировать.

Дрочеслав сын Сергея InSert0

То была голимая пиратка, хоть и на диске

SkyraX

голос Риддика врядли они смогут передать похоже, прям до сих пор помню

7
CRAZY rock GAME

Вполне могут взять голос кто все время Вин Дизеля озвучивает

9
cthulhu42

Это конечно да. Но думаю никто не против Чонишвили будет)

3
SexualHarassmentPanda

При всём уважении к семейным покатушкам я до сих пор считаю это его лучшей ролью. Обе игры тоже безусловно шикарные.

Александр Гоголев

Олдскулы на месте?

5
Punisher1

За Семью за Коленвал за Бухту Мясника

4
Crazyqsoled

Сделать озвучку на современные игры? Нет. Сделать озвучку на старье старое времен мезозоя OOOO yesss MORE MONEY PLES

4
AutoSafe

Блин, ну там надо постараться, просто реально слушаешь все реплики под голос Дизеля и мурашки по коже.

2
