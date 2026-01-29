Chrono Odyssey меняет правила боя: разработчики радикально обновили боевую систему

Студия NPIXEL опубликовала новый выпуск дневника разработки Chrono Odyssey, в котором подробно рассказала о серьёзной переработке боевой системы. Изменения стали результатом анализа данных, собранных во время тестирований, и направлены на то, чтобы сделать сражения более отзывчивыми и тактически насыщенными.

Одним из ключевых нововведений стала свобода передвижения персонажа — теперь он может двигаться независимо от направления камеры, что заметно повышает контроль над ситуацией в бою. Также разработчики переработали механику бега, направления атак и анимации приземления после прыжков, улучшив общую мобильность и плавность движений.

Для усиления динамики сражений была изменена реакция персонажа на получаемые удары, а система блокирования полностью пересмотрена. Парирование теперь расходует специальный ресурс — энергию, а сам блок может не сработать при определённых условиях, заставляя игроков внимательнее следить за таймингами и принимать взвешенные решения.

Значительные изменения затронули и систему расходуемых предметов. Зелья здоровья больше не занимают слоты экипировки, восстанавливаются со временем и автоматически возвращаются в инвентарь после смерти персонажа. В игру также добавлены специальные зелья с различными эффектами, а еда теперь предоставляет долгосрочные бонусы к характеристикам.

Ранее NPIXEL уже сообщала о масштабной переработке освещения и обновлении моделей персонажей. Chrono Odyssey создаётся для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC, однако дата релиза проекта пока остаётся неизвестной.