Геймеры сомневаются в Chrono Odyssey: "Игра слишком красива, чтобы быть реальной" ©

В среду появился первый геймплейный трейлер Chrono Odyssey, который - без сомнения - превзошел самые смелые ожидания. Мы увидели настоящую MMORPG нового поколения, которая должна порадовать графикой и боевой системой, подобных которой мы еще не видели в данном жанре.

Однако среди восторгов по поводу эпичности Chrono Odyssey есть и немало голосов сомнения. Игроки не верят увиденному, приводя в пример другие игры, которые также отлично выглядели на первых материалах, но впоследствии оказались заурядными продуктами с огромным графическим даунгрейдом, которые уже не производили никакого впечатления.



Не помогает и то, что Chrono Odyssey появилась практически из ниоткуда, а за ее производством стоит не очень известная компания из Южной Кореи, которая пока выпустила только один продукт - Gran Saga (мобильная сетевая игра с карточными элементами). Способны ли такие разработчики создать игру, которая определит жанр многопользовательской онлайновой игры на долгие годы вперед?



Также возникают вопросы по поводу отсутствия (даже приблизительной) даты выхода, возможного P2W (типичного для корейских игр монетизации) и космических требований к железу, из-за чего немногие смогут себе позволить эту игру.