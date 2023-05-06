Chrono Odyssey TBA
6.9 50 оценок

Геймеры сомневаются в Chrono Odyssey: "Игра слишком красива, чтобы быть реальной"

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R_Mor
Новости

В среду появился первый геймплейный трейлер Chrono Odyssey, который - без сомнения - превзошел самые смелые ожидания. Мы увидели настоящую MMORPG нового поколения, которая должна порадовать графикой и боевой системой, подобных которой мы еще не видели в данном жанре.

Однако среди восторгов по поводу эпичности Chrono Odyssey есть и немало голосов сомнения. Игроки не верят увиденному, приводя в пример другие игры, которые также отлично выглядели на первых материалах, но впоследствии оказались заурядными продуктами с огромным графическим даунгрейдом, которые уже не производили никакого впечатления.

Не помогает и то, что Chrono Odyssey появилась практически из ниоткуда, а за ее производством стоит не очень известная компания из Южной Кореи, которая пока выпустила только один продукт - Gran Saga (мобильная сетевая игра с карточными элементами). Способны ли такие разработчики создать игру, которая определит жанр многопользовательской онлайновой игры на долгие годы вперед?

Также возникают вопросы по поводу отсутствия (даже приблизительной) даты выхода, возможного P2W (типичного для корейских игр монетизации) и космических требований к железу, из-за чего немногие смогут себе позволить эту игру.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
jax baron

Чё то мега графона я там не увидел.

11
Deveron

Для ммо наверняка будет пресет с графикой уровня маинкрафта, лишь бы играли

1
Extor Menoger

Black desert это другое ?

0
Screamerus

В конце ролика снова бьём дьяблу)

0
Indigo Night

Ну ММО игр точно нет с такой графикой, а сингл можно по пальцам пересчитать.

0
Cyborgg

в каком месте она "слишком красива" интересно

0
Janekste

Для ММО жанра это эпически красиво. Даже перебор по графону. Это реально мега графон для ММО. Ибо обычно такого графона в ММО играх нет.

-1
Artery Kaulitz

Тут скорее: "Игра слишком красива, что-бы иметь реальный геймплей". Так как обычно "крайне графонистые" Онлайн игры скорее являются тестом движка с абсолютно мёртвым миром без чего-либо интересного

0
Limgrave

Ок

-1
MunchkiN 616

графон прошлого поколения тока волосы неплоха заделаны. да тенденция сейчас такая что ммо становятся достаточно графонистыми.

-2
Indigo Night

графон прошлого поколения на UE5. Клоун.

-5
MunchkiN 616 Indigo Night

нет аромата трассировки просто и супер детализацией уровня мегаскана

0
Indigo Night MunchkiN 616

Что бы твоя ММО открывалась у 1% игроков с 50 фпс и просадками до 15 в городе и на ворлд босах? Можешь еще что нибудь пошутить, очень смешно друг.

0
ПетроНепетро

2:08 - 2:16 Смешно смотреть просто. Огромное существо, КАТАСТРАФИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ не может раскидать пару человек. Вот как должно быть: Войн кричит в атаку! Все остальные даааааа! Следующий кадр ОГРОМНЫЙ ХВОСТ БЬЁТ по Войну что кричал ранее, и его совершено логично разносит на куски! И никакой щит даже из кожи адомантивочешуйчатогоктулку, не поможет шумному Войну.

-4
Indigo Night

Это фентези, а не реальность. Зачилься.

1
Главный инженегр

Кто кричит? Войн? Это кто такой? Это который йграет в йгры на андройде и выйгрывает?

2