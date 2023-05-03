Chrono Odyssey TBA
7 38 оценок

Геймплейный трейлер фентезийной MMORPG Chrono Odyssey на Unreal Engine 5

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butcher69
Новости

Компания Npixel представила новый трейлер для своей MMORPG Chrono Odyssey. И он показывает, что южнокорейский разработчик игр серьезно относится к созданию этой фэнтезийной MMORPG с впечатляющим открытым миром.

Компания заявила, что игра отличается интуитивным боем и геймплеем, сосредоточенным на манипуляции временем. Игра работает на движке Unreal Engine 5 и имеет механику геймплея, которая позволяет игрокам манипулировать временем, чтобы изменить боевые действия и окружающую обстановку.

Chrono Odyssey была первоначально анонсирована в 2020 году и выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Компания не сообщила, как она будет использовать элементы Web3.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Антонов7373

Плохо в этой игре лишь одно...что это MMO))))

5
Artery Kaulitz

Заметил, что почти все будущие проекты на UE 5 делаются как под копирку, будто от одних разработчиков. Со своим стилем и изюминкой - крайне мало, к сожалению...

3
Ulfson

Очень жирно, я уже хочу в нее играть..... Интересно - она платная будет ?

0
Руслан Меркулов 2

ну выглядит люто👍👍👍

0
Апостлс

БДО

0
AIM WP

смахивает на даркс солус ремейк первый

в каком лаунчере выведет игра знает кто ?

0
gliga142

2023 год - оружие на спине висит в воздухе .. фентезийность по всей красе. Какой прикол делать дальность прорисовки большую если у тебя с близи парящий за спиной колчан стрел , как будто это игра 2000ых

-2