Геймплейный трейлер фентезийной MMORPG Chrono Odyssey на Unreal Engine 5

Компания Npixel представила новый трейлер для своей MMORPG Chrono Odyssey. И он показывает, что южнокорейский разработчик игр серьезно относится к созданию этой фэнтезийной MMORPG с впечатляющим открытым миром.
Компания заявила, что игра отличается интуитивным боем и геймплеем, сосредоточенным на манипуляции временем. Игра работает на движке Unreal Engine 5 и имеет механику геймплея, которая позволяет игрокам манипулировать временем, чтобы изменить боевые действия и окружающую обстановку.
Chrono Odyssey была первоначально анонсирована в 2020 году и выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Компания не сообщила, как она будет использовать элементы Web3.
Плохо в этой игре лишь одно...что это MMO))))
Заметил, что почти все будущие проекты на UE 5 делаются как под копирку, будто от одних разработчиков. Со своим стилем и изюминкой - крайне мало, к сожалению...
Очень жирно, я уже хочу в нее играть..... Интересно - она платная будет ?
ну выглядит люто👍👍👍
БДО
смахивает на даркс солус ремейк первый
в каком лаунчере выведет игра знает кто ?
2023 год - оружие на спине висит в воздухе .. фентезийность по всей красе. Какой прикол делать дальность прорисовки большую если у тебя с близи парящий за спиной колчан стрел , как будто это игра 2000ых