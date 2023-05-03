Геймплейный трейлер фентезийной MMORPG Chrono Odyssey на Unreal Engine 5 ©

Компания Npixel представила новый трейлер для своей MMORPG Chrono Odyssey. И он показывает, что южнокорейский разработчик игр серьезно относится к созданию этой фэнтезийной MMORPG с впечатляющим открытым миром.

Компания заявила, что игра отличается интуитивным боем и геймплеем, сосредоточенным на манипуляции временем. Игра работает на движке Unreal Engine 5 и имеет механику геймплея, которая позволяет игрокам манипулировать временем, чтобы изменить боевые действия и окружающую обстановку.

Chrono Odyssey была первоначально анонсирована в 2020 году и выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Компания не сообщила, как она будет использовать элементы Web3.