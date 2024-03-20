MMORPG следующего поколения, Chrono Odyssey, получила потрясающий трейлер на GDC 2024

Chrono Studio поделилась новым трейлером GDC 2024, созданным на движке, для своей предстоящей MMORPG нового поколения Chrono Odyssey. Chrono Odyssey будет работать на Unreal Engine 5 и обещает потрясающую графику. Игра будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam.

Chrono Odyssey обещает огромный мир. Вы сможете передвигаться без загрузочных экранов. Более того, вы сможете использовать способности, основанные на манипулировании временем. Это должно сделать ваши бои более захватывающими. Вы также можете изменить внешний вид и внешний вид вашего персонажа, чтобы сделать его своим. И есть много разных мест, которые стоит посетить, например, травянистые поля, заснеженные горы и мутные болота.

В этой игре вы сможете делать много интересных вещей, чтобы заработать деньги. Например, сбор растений, вырубка деревьев, добыча полезных ископаемых и снятие шкур с животных. Затем вы сможете использовать то, что найдете, для изготовления полезных вещей, таких как снаряжение и зелья. Кроме того, вы можете объединиться с другими игроками, чтобы торговать и работать вместе, что делает игру еще более увлекательной.

Хотя дата выпуска пока еще не известна, Chrono Studio поделилась официальными системными требованиями игры для ПК.

Компьютерным геймерам понадобится как минимум Intel Core i5-3570K или AMD FX-8310 с 12 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580. Для игры также потребуется 50 ГБ свободного дискового пространства.

Chrono Studio рекомендует использовать Intel Core i7-4790 и AMD Ryzen 3 3200G с 16 ГБ ОЗУ. Разработчики также указали NVIDIA GeForce GTX 3060 и AMD Radeon RX 6800 XT в качестве рекомендуемых графических процессоров. Однако, к сожалению, разработчики не поделились настройками графики, частотой кадров и разрешением, указанными в спецификациях ПК.