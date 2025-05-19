MMORPG следующего поколения Chrono Odyssey получила зрелищный трейлер в честь анонса ЗБТ

Kakao Games и Chrono Studio объявили о начале приёма заявок на участие в закрытом бета-тестировании амбициозной MMORPG Chrono Odyssey. Первое крупное публичное испытание игры пройдёт в июне 2025 года на ПК через Steam. Несмотря на то, что точная дата пока не раскрыта, интерес к проекту уже огромен — число подписчиков превысило 400 000 ещё до анонса ЗБТ.
По словам исполнительного продюсера проекта Сангтэ Юна, закрытая бета станет «приглашением для игроков со всего мира внести вклад в развитие игры». Chrono Odyssey создаётся для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S и обещает захватывающий опыт нового поколения, основанный на механике манипуляции временем.
Действие игры разворачивается в разрушенном королевстве Сетера, где игрокам в роли бойцов Стражи предстоит сразиться с богами и космическими чудовищами. В ходе путешествия они смогут перемещаться между эпохами — от средневековья до постапокалиптического будущего.
Что предложит закрытая бета:
- Боёвка с контролем времени. Игроки смогут замораживать и отматывать события, создавать комбо и обходить врагов. Доступны три класса: Мечник, Рейнджер и Берсерк.
- Открытый живой мир. Построенный на Unreal Engine 5 мир отличается детализированной графикой, сменой дня и ночи, динамической погодой и изменяющимися ландшафтами.
- Передовые технологии. Chrono Odyssey обещает кинематографичную картинку и почти мгновенные переходы между мирами благодаря мощности нового поколения.
Принять участие в ЗБТ могут пользователи Steam, зарегистрировавшись на странице проекта в Steam.
ОГО!!!!!!
МНЕ КАЖЕТСЯ ЭТА ИГРА БУДЕТ НАСТОЯЩЕЙ БОМБОЙ!!!!!!
ЕСЛИ ОНИ ЕЁ НЕ ЗАБРОСЯТ И БУДУТ ДОЛГО ПОДДЕРЖИВАТЬ КОНТЕНТОМ ТО ЭТО БУДЕТ ШЕДЕВР!!!!!!!!!!!!
Одни ГММО выпускают с бесконечной дрочильней.
Можно будет отмотать когда доллар по 30 был?
С 2015 года , MMORPG официально сдох . Когда после классических игр вышла GW2 жанр воспрянул , TESO хоть полностью и слизала с GW2, заняла свою нишу, и всё ... вышла BDO и жанр официально мёртв , с тех самых пор не вышло ни одной достойной игры , ну может Lost Ark по началу ( что довольно сомнительно) , вся надежда была на Throne and Liberty , который показал просто отсталость во всём, Близы решили тяпнуть денег по новой со своей Wow : Classic . Я честно очень жду достойное развитие жанра , сильно соскучился по ним, ибо mmorpg люблю, начиная с LOTRO и Линяги. Но каждый подобный проект , только красивые ролики и ничего больше, там ещё где то маячил ArchaAge 2 , но вроде фанаты за новости о GvG кинули пыльным тапком в разраба.
надеюсь поучаствовать в ЗБТ