MMORPG следующего поколения Chrono Odyssey получила зрелищный трейлер в честь анонса ЗБТ

Kakao Games и Chrono Studio объявили о начале приёма заявок на участие в закрытом бета-тестировании амбициозной MMORPG Chrono Odyssey. Первое крупное публичное испытание игры пройдёт в июне 2025 года на ПК через Steam. Несмотря на то, что точная дата пока не раскрыта, интерес к проекту уже огромен — число подписчиков превысило 400 000 ещё до анонса ЗБТ.

По словам исполнительного продюсера проекта Сангтэ Юна, закрытая бета станет «приглашением для игроков со всего мира внести вклад в развитие игры». Chrono Odyssey создаётся для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S и обещает захватывающий опыт нового поколения, основанный на механике манипуляции временем.

Действие игры разворачивается в разрушенном королевстве Сетера, где игрокам в роли бойцов Стражи предстоит сразиться с богами и космическими чудовищами. В ходе путешествия они смогут перемещаться между эпохами — от средневековья до постапокалиптического будущего.

Что предложит закрытая бета:

Боёвка с контролем времени. Игроки смогут замораживать и отматывать события, создавать комбо и обходить врагов. Доступны три класса: Мечник, Рейнджер и Берсерк.

Игроки смогут замораживать и отматывать события, создавать комбо и обходить врагов. Доступны три класса: Мечник, Рейнджер и Берсерк. Открытый живой мир. Построенный на Unreal Engine 5 мир отличается детализированной графикой, сменой дня и ночи, динамической погодой и изменяющимися ландшафтами.

Построенный на Unreal Engine 5 мир отличается детализированной графикой, сменой дня и ночи, динамической погодой и изменяющимися ландшафтами. Передовые технологии. Chrono Odyssey обещает кинематографичную картинку и почти мгновенные переходы между мирами благодаря мощности нового поколения.

Принять участие в ЗБТ могут пользователи Steam, зарегистрировавшись на странице проекта в Steam.