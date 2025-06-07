Неудержимые битвы в свежем трейлере Chrono Odyssey и анонс скорой беты

На Summer Game Fest 2025 был представлен новый трейлер Chrono Odyssey — масштабной ролевой онлайн-игры, в которой игрокам предстоит бросить вызов разрушительным силам Пустоты. В центре внимания — эпические сражения, зрелищные умения и уникальный артефакт под названием Хронозащитник (Chronotector), позволяющий управлять временем. Новый ролик делает акцент на ожесточённых боях, множестве классов и эффектной смене ландшафтов, что подчёркивает амбициозность проекта и его визуальную проработку.

Игроков ждёт закрытое бета-тестирование, которое пройдёт с 20 по 22 июня 2025 года в трёх регионах — Северной Америке, Европе и Азии. Участники смогут опробовать основные механики игры, включая управление временем, кооперативные рейды и боевую систему с уклоном в динамичное PvE. Заявки принимаются через страницу игры в Steam, а приглашения будут выдаваться поэтапно, начиная с 19 июня.

Chrono Odyssey выйдет позже на ПК (Steam и Epic Games Store), PlayStation и Xbox. Ниже — системные требования для участия в бета-тесте:

Минимальные требования:

ОС: Windows 10

Процессор: Intel Core i5-3570K / AMD FX-8310

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / Radeon RX 6600

DirectX: Версия 11

Место на диске: 50 ГБ

Рекомендуемые требования: