Разработчики Chrono Odyssey описали радикальные изменения, внесённые в игру по отзывам игроков

Разработчики из Chrono Studio всерьёз взялись за переработку Chrono Odyssey — масштабной онлайн-RPG, которая недавно прошла закрытое бета-тестирование. Судя по объему изменений, студия внимательно прислушалась к игрокам и готова кардинально обновить ключевые аспекты игры: от боевой системы и управления до квестов, карт и пользовательского интерфейса.
Один из главных приоритетов — отзывчивость управления. Разработчики пересматривают тайминги анимаций атак и навыков, чтобы минимизировать задержки и устранить баги с буферизацией ввода. Улучшения коснутся и сетевой части: обещают более стабильную передачу данных и снижение задержек между клиентом и сервером.
Планируется глобальная переработка интерфейса: он станет удобнее как для игроков с клавиатурой и мышью, так и для тех, кто использует геймпад. Меню упростят, важные функции выведут на отдельные кнопки, а система управления будет адаптирована под стандарты популярных RPG — в частности, в духе Souls-серии.
Что касается боёвки, команда перерабатывает фидбек от попаданий, визуальные эффекты урона, индикаторы и балансы классов. PvE и PvP-контент станет более прозрачным: для дуэлей появится видимая граница арены, а шаблоны врагов в подземельях и на открытых локациях станут понятнее и разнообразнее.
Сильно изменится и сам мир Chrono Odyssey. Разработчики обещают добавить уникальные особенности регионам, чтобы избежать однообразия, а также улучшить навигацию — например, непроходимые зоны будут ясно обозначены визуально. Кроме того, квестовая система получит новую структуру: появятся динамические задания, скрытые цепочки и редкие достижения, которые нужно будет найти самостоятельно. За это игроки получат ценные награды.
Не останется без внимания и система подземелий. В них добавят больше точек возрождения, новые условия прохождения и рандомные трюки в экспедиционных забегах. Награды обещают улучшить, чтобы мотивации хватало на повторное прохождение.
Система прокачки также подвергнется тюнингу. Студия обещает сгладить кривую опыта — особенно после 10-го уровня, где прогресс ранее ощущался затянутым. Баланс уникального снаряжения переработают, чтобы игроки могли свободнее экспериментировать с билдом. Параллельно будет обновлена система крафта — появится новый интерфейс и улучшенные механики апгрейда экипировки с более доступными ресурсами.
Chrono Studio также трудится над визуальной частью игры, включая анимации и техническую оптимизацию. Разработчики заверили, что намерены довести проект до качественного уровня на основе обратной связи.
Chrono Odyssey находится в активной разработке и выйдет на ПК. Дата релиза пока не объявлена, но с таким масштабом доработок игру явно ждут большие перемены.
Оказывается можно слушать свою потенциальную ЦА, а не говорить, что геймеры просто ничего не понимают. Удивительное открытие.
Правильное решение от разрабов. Учитесь, Юбики.
Боятся - это хорошо !)))
Ну хорошо хоть что-то делать начали, а то в том виде, в котором она была, играб точно провалилась.
хорошо что прислушиваются к замечаниям и идеям игроков
Мне зашла игруля, с интресом слежу за развитием )
Очередной убийца WoW, сервера которого закроют максимум через пару лет?
Да вов сам себя убивает успешно.
Выглядит интересно, но думаю что нормально будет играться только pve. Пока еще никто не смог сделать non-target боевку лучше чем в старом добром Dragon Nest. А так посмотрим, что из этого выйдет
Лишь бы интерфейс оттуда не дергали