Разработчики Chrono Odyssey описали радикальные изменения, внесённые в игру по отзывам игроков

Разработчики из Chrono Studio всерьёз взялись за переработку Chrono Odyssey — масштабной онлайн-RPG, которая недавно прошла закрытое бета-тестирование. Судя по объему изменений, студия внимательно прислушалась к игрокам и готова кардинально обновить ключевые аспекты игры: от боевой системы и управления до квестов, карт и пользовательского интерфейса.

Один из главных приоритетов — отзывчивость управления. Разработчики пересматривают тайминги анимаций атак и навыков, чтобы минимизировать задержки и устранить баги с буферизацией ввода. Улучшения коснутся и сетевой части: обещают более стабильную передачу данных и снижение задержек между клиентом и сервером.

Планируется глобальная переработка интерфейса: он станет удобнее как для игроков с клавиатурой и мышью, так и для тех, кто использует геймпад. Меню упростят, важные функции выведут на отдельные кнопки, а система управления будет адаптирована под стандарты популярных RPG — в частности, в духе Souls-серии.

Что касается боёвки, команда перерабатывает фидбек от попаданий, визуальные эффекты урона, индикаторы и балансы классов. PvE и PvP-контент станет более прозрачным: для дуэлей появится видимая граница арены, а шаблоны врагов в подземельях и на открытых локациях станут понятнее и разнообразнее.

Сильно изменится и сам мир Chrono Odyssey. Разработчики обещают добавить уникальные особенности регионам, чтобы избежать однообразия, а также улучшить навигацию — например, непроходимые зоны будут ясно обозначены визуально. Кроме того, квестовая система получит новую структуру: появятся динамические задания, скрытые цепочки и редкие достижения, которые нужно будет найти самостоятельно. За это игроки получат ценные награды.

Не останется без внимания и система подземелий. В них добавят больше точек возрождения, новые условия прохождения и рандомные трюки в экспедиционных забегах. Награды обещают улучшить, чтобы мотивации хватало на повторное прохождение.

Система прокачки также подвергнется тюнингу. Студия обещает сгладить кривую опыта — особенно после 10-го уровня, где прогресс ранее ощущался затянутым. Баланс уникального снаряжения переработают, чтобы игроки могли свободнее экспериментировать с билдом. Параллельно будет обновлена система крафта — появится новый интерфейс и улучшенные механики апгрейда экипировки с более доступными ресурсами.

Chrono Studio также трудится над визуальной частью игры, включая анимации и техническую оптимизацию. Разработчики заверили, что намерены довести проект до качественного уровня на основе обратной связи.

Chrono Odyssey находится в активной разработке и выйдет на ПК. Дата релиза пока не объявлена, но с таким масштабом доработок игру явно ждут большие перемены.