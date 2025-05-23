Разработчики предстоящей MMORPG Chrono Odyssey демонстрируют новый игровой процесс, функции и многое другое

После недавних новостей о закрытом бета-тесте Kakao Games и Chrono Studio выпустили новое видео, в котором рассказывается о новых внутриигровых кадрах, особенностях и о том, чего команда надеется достичь в ходе предстоящего ЗБТ.

Закрытое бета-тестирование Chrono Odyssey пройдет на ПК, и в видеоролике представлены первые внутриигровые кадры грядущей MMORPG. Разработчики также рассказали о возможностях игры, представили новый контент и рассказали о предстоящем ЗБТ. Если вы пропустили эту новость, то в настоящее время вы можете зарегистрироваться для участия в закрытом бета-тестировании Chono Odyssey в Steam запросив доступ.