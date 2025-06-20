Время пришло: стартовало бета-тестирование Chrono Odyssey - без NDA и с открытыми серверами

Студия NPIXEL объявила о запуске закрытого бета-тестирования амбициозной MMORPG Chrono Odyssey, и с этого момента тысячи игроков могут отправиться в грандиозное приключение сквозь время. Особенность теста — отсутствие соглашения о неразглашении (NDA), а значит, вы можете свободно стримить, публиковать скриншоты и делиться мнением.

Доступ выдается волнами: приглашения рассылаются через Steam, так что не забудьте проверить почту, включая вкладки «Промоакции» и «Спам». Разработчики отдельно напоминают — проверяйте подлинность писем, чтобы не попасться на удочку фишинга.

Сервера уже открыты в трех регионах — Северная Америка, Европа и Азия, каждый из которых предлагает по шесть серверов. Можно создавать нескольких персонажей, но если планируете играть с друзьями, убедитесь, что выбрали один и тот же сервер.

Бета-версия не лишена багов и просадок FPS — всё это часть испытания. Цель — проверить, как игра выдержит нагрузку, и собрать фидбек от игроков. После завершения теста весь прогресс будет сброшен.

Интерфейс доступен на английском, корейском, японском и китайском языках, а озвучка — на английском и корейском. Пока что Chrono Odyssey можно попробовать только через Steam, но к релизу обещают поддержку всех заявленных платформ, включая PS5 и Xbox Series X|S.

Тестирование — важный этап, и разработчики благодарят сообщество за поддержку, подчеркивая: доступ продолжает выдаваться даже после старта, так что надежда ещё есть!