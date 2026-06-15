Южнокорейская Chrono Studio представила в Chrono Odyssey бесстрашную и сильную капитана Авангарда

Южнокорейская студия Chrono Studio представила нового персонажа своей предстоящей MMORPG Chrono Odyssey — бесстрашную и сильную капитана Авангарда.
Капитан Авангарда является опытным командиром и одним из ключевых бойцов своей фракции. Образ героини выполнен в более практичном стиле, характерном для военных подразделений мира Chrono Odyssey.
Chrono Odyssey считается одним из самых амбициозных MMO-проектов Южной Кореи последних лет. Игра создаётся на движке Unreal Engine 5 и предложит открытый мир, систему манипуляции временем, масштабные PvE-сражения и динамичную боевую систему.
Издателем проекта выступает Kakao Games, а сама игра разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. После недавних тестирований разработчики продолжают дорабатывать баланс, боевую систему и производительность на основе отзывов игроков.
Точная дата релиза Chrono Odyssey пока не объявлена, однако проект уже входит в число ожидаемых MMORPG ближайших лет.
А как же "независимую" ?..
Манипуляция временем: на боссе партия сливает, перематывает время, а Босс атакует ровно так же как прежде до момента начала отката. Хм, а это идея.
вот так должен выглядеть персонаж женщина-воитель, а не монстр-страшило как у многих прогрессивных студий