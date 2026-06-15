Южнокорейская Chrono Studio представила в Chrono Odyssey бесстрашную и сильную капитана Авангарда

Южнокорейская студия Chrono Studio представила нового персонажа своей предстоящей MMORPG Chrono Odyssey — бесстрашную и сильную капитана Авангарда.

Капитан Авангарда является опытным командиром и одним из ключевых бойцов своей фракции. Образ героини выполнен в более практичном стиле, характерном для военных подразделений мира Chrono Odyssey.

Chrono Odyssey считается одним из самых амбициозных MMO-проектов Южной Кореи последних лет. Игра создаётся на движке Unreal Engine 5 и предложит открытый мир, систему манипуляции временем, масштабные PvE-сражения и динамичную боевую систему.

Издателем проекта выступает Kakao Games, а сама игра разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. После недавних тестирований разработчики продолжают дорабатывать баланс, боевую систему и производительность на основе отзывов игроков.

Точная дата релиза Chrono Odyssey пока не объявлена, однако проект уже входит в число ожидаемых MMORPG ближайших лет.