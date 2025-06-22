Закрытый бета-тест Chrono Odyssey демонстрирует значительное ухудшение графики по сравнению с версией 2023 года

Chrono Odyssey была официально анонсирована еще в 2021 году, и с тех пор фанаты возлагали на игру большие надежды. Игровой процесс был раскрыт в 2023 году, что намного превзошло ожидания фанатов, сделав их еще более воодушевленными.

Совсем недавно была выпущена закрытая бета-версия игры, и, как и ожидалось, многие игроки попробовали поиграть. В Steam пиковое значение закрытой беты достигло почти 66 000, что весьма впечатляет. Однако визуальные эффекты не впечатляют, поскольку они выглядят далеко не так хорошо, как в 2023 году.

Почему это важно: Многие разработчики завышают ожидания фанатов, демонстрируя нереалистичные геймплейные моменты за годы до релиза игры, и в итоге не оправдывают эти ожидания. Это стало довольно распространенным явлением в игровой индустрии.

На изображении выше, разница не маленькая; она огромная, и это вызывает серьезную озабоченность. Для тех, кто не в курсе, разработчик официально объявил о показе видео геймплея в 2023 году, поэтому фанаты чувствуют себя преданными этой огромной разницей в качестве.

Это похоже на основание для судебного иска, лол. Это как реклама мобильных игр. Этот тип ложной рекламы должен быть незаконным. Компании делают это слишком часто, но с Chrono переборщили. - Поклонники

Фандом устраивает истерику в социальных сетях, некоторые даже утверждают, что это ложный маркетинг и открывает почву для судебного иска, что имеет смысл. Однако лучше не торопиться, поскольку это всего лишь закрытая бета-версия, а полная игра еще не выпущена.

Точная дата выхода не указана, но ожидается, что игра выйдет в конце 2025 года, поэтому к тому времени разработчики, как ожидается, учтут пожелания фанатов, или, что-то в этом роде.

Когда в 2023 году был представлен геймплей, фэндом был очень взволнован, и многие пришли к общему мнению, что у этой игры большой потенциал. У нее действительно большой потенциал, но теперь это полностью зависит от разработчиков.

Стоит также отметить, что все еще используются стоковые анимации, что еще больше беспокоит. Вероятно разработчик исправит основные проблемы до релиза.