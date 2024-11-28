Экшен-RPG Chrono Sword выйдет в раннем доступе 6 декабря

Пиксельная Souls-like экшен-RPG Chrono Sword от корейской студии 21c.Ducks появится в раннем доступе для ПК в Steam уже 6 декабря. Полный релиз для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК ожидается позднее, сообщает издатель CFK.

Версия раннего доступа предложит игрокам около 30% запланированного контента, включая три региона, сражения с монстрами и боссами, а также разнообразную экипировку.

Действие Chrono Sword разворачивается в готическом мире Аделнор, где игроки путешествуют сквозь время, чтобы раскрыть тайны прошлого и будущего. Уникальная пиксельная графика и геймплей привлекли внимание еще с момента анонса в 2019 году.

Игра выделяется на фоне традиционных 3D Souls-like проектов своей перспективой и художественным стилем. Chrono Sword не только получила признание на выставках, но и успешно завершила краудфандинговую кампанию, собрав более $70 тысяч.

Полная версия обещает глубокую сюжетную линию, интенсивный экшен и плавные переходы между локациями без загрузочных экранов.