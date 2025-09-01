Square Enix отметит 30-летие Chrono Trigger оркестровым концертом в Токио

Square Enix совместно с Kyodo Tokyo проведёт масштабный концерт в честь 30-летия легендарной RPG Chrono Trigger. Мероприятие состоится в A Tokyo International Forum в токийском районе Чиеда — запланированы три выступления 17 и 18 января 2026 года.

Музыкальную программу исполнит Токийский филармонический оркестр под руководством дирижёра Николя Бука. Зрителей ждёт погружение в культовые композиции игры, которые будут сопровождаться видеорядом из Chrono Trigger.

Пока не ясно, выйдет ли официальная запись концерта или трансляция для международной аудитории. Однако фанаты надеются, что Square Enix не ограничится только японскими слушателями и позволит поклонникам со всего мира отметить юбилей одной из самых знаковых JRPG в истории.