Российская студия Regolite выпустила Chronocracy — необычную смесь симулятора колонии и градостроительной стратегии с управлением временем. Игра стала доступна на ПК 26 ноября 2026 года, а на старте продаж в Steam действует скидка 10%.

Игрокам предстоит возглавить племя существ под названием ниблеты и помочь ему построить процветающую цивилизацию в плоском мире с видом сбоку. Для этого нужно добывать ресурсы, возводить поселения, развивать технологии и создавать оборонительные сооружения. Однако мир не будет безопасным: колонии угрожают враждебная фауна, соседние племена и загадочные противники.

Главная особенность Chronocracy связана с метаматериалом — редким ресурсом, который открывает доступ к необычным технологиям. С его помощью можно создавать титанов и перемещаться между временными линиями. Последняя механика позволяет исправлять ошибки прошлого и влиять на дальнейшее развитие цивилизации.

Издателем игры выступает HeroCraft PC. Chronocracy доступна в Steam для Windows.