Chronoscript: The Endless End перенесли на начало лета 2027 года - авторы хотят улучшить игру после отзывов игроков

Издатель Shueisha Games и разработчик DeskWorks! перенесли релиз приключенческого экшена Chronoscript: The Endless End. Изначально игру планировали выпустить осенью 2026 года, однако теперь её выход состоится в начале лета 2027-го.

По словам директора DeskWorks! Тома Фудзии, основная часть игры уже доступна для прохождения от начала до конца, а дополнительное время команда намерена потратить на доработку игрового опыта. В частности, разработчики активно учитывают отзывы игроков, полученные после выхода демо-версии.

Одно из направлений работы — улучшение управления и отзывчивости персонажа. Команда ускоряет восстановление после атак и здоровья, дорабатывает буферизацию ввода и увеличивает амплитуду движений во время атак. Также улучшению подверглось скольжение при поворотах.

Отдельное внимание уделяется дизайну и читаемости. Разработчики улучшают видимость текста и персонажей, а также корректируют меню. Кроме того, дополнительное время позволит внедрить другие изменения игрового процесса и улучшения удобства использования.

Таким образом, перенос Chronoscript: The Endless End связан не с нехваткой готового контента, а с желанием команды довести уже практически завершённую игру до более качественного состояния с учётом отзывов игроков.

Chronoscript: The Endless End выйдет на PlayStation 5 и ПК через Steam в начале лета 2027 года.