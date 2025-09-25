Chronoscript: The Endless End - рукопись без конца оживает на PS5 и ПК в 2026 году

Shueisha Games и студия DeskWorks!, известная по RPG Time! The Legend of Wright, представили новый проект — Chronoscript: The Endless End, исследовательскую приключенческую игру для PlayStation 5 и PC (Steam). Релиз намечен на 2026 год.

Игрокам предстоит взять на себя роль редактора, оказавшегося внутри мистической рукописи, которая сама пишет тысячелетнюю историю без конца. Чтобы выбраться, нужно разгадать её тайны и сразиться с порождениями разрушения, угрожающими этому миру.

Chronoscript сочетает два измерения: мрачное 3D-поместье писателя и вручную прорисованный 2D-мир страниц, каждая из которых превращается в уникальное место. Игроков ждут напряжённые схватки в духе классических платформеров, динамичные движения с использованием чернил и способности, позволяющие исследовать рукопись и одерживать победы над врагами.

Особое внимание уделено визуальному стилю — все персонажи, фоны и анимации выполнены вручную пером и чернилами, что создаёт ощущение ожившей книги. В игре будут жёсткие сражения с боссами, где каждая победа открывает мрачные фрагменты чужих судеб.

Разработчики обещают уникальный художественный подход, сложные иллюстрации и атмосферное звуковое сопровождение, созданное приглашёнными авторами. Chronoscript: The Endless End обещает стать свежим взглядом на приключенческий жанр, соединяя исследование, экшен и метафору бесконечной истории.