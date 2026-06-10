Chronoscript: The Endless End выйдет осенью - приключение между 2D-страницами и 3D-реальностью рукописи

Shueisha Games и DeskWorks! представили Chronoscript: The Endless End — необычную приключенческую игру с элементами исследования, релиз которой запланирован на эту осень на PlayStation 5 и PC (Steam). Проект уже сейчас выделяется на фоне других анонсов не столько сеттингом, сколько идеей смешения двух пространств: трёхмерного особняка и двухмерного мира рукописи, составленного из тысяч страниц.

Сюжет вращается вокруг редактора Фредерика Г. Мюллера, который после загадочного приглашения оказывается заперт внутри «бесконечной истории», написанной бессмертной авторшей Виолой С. Чемберс. Она создала тысячи лет текста и теперь буквально потеряла контроль над собственным произведением — и над его концом. Такой концепт сразу вызывает ассоциации с экспериментальными приключениями, где повествование становится частью геймплея, а не просто фоном.

Игровой процесс обещает исследование «живых» страниц, каждая из которых представляет отдельную локацию. В этих слоях текста игроку предстоит сражаться с «Погибшими» — искажёнными душами, а также раскрывать фрагменты истории, разбросанные по эпохам. Подобная структура напоминает гибрид классических платформеров и нарративных приключений, где прогресс напрямую связан с пониманием мира.

Отдельно подчёркивается визуальный стиль: 2D-секции выполнены в технике перьевой иллюстрации с покадровой анимацией, тогда как 3D-части сосредоточены на атмосфере замкнутого пространства особняка. Такое контрастное решение выглядит как попытка подчеркнуть разрыв между «реальностью» и текстом, в который проваливается герой.

Chronoscript: The Endless End пока не выглядит как массовый проект, скорее это авторская работа с акцентом на атмосферу и эксперимент с формой. И именно это делает её потенциально одной из самых любопытных осенних премьер для любителей нестандартных приключений.