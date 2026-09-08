Cinder City будет игрой с моделью "купи и играй" и поддержкой в стиле "живого сервиса" после запуска

Разработчик BigFire Games раскрыл больше подробностей о своем грядущем MMO-шутере Cinder City. В интервью WCCFTech директор по операциям издателя NC America, Даниэль Лафуэнте, подтвердил, что игра не будет бесплатной. Вместо этого она будет использовать модель «купи и играй», а будущий доход будет дополняться наличием внутриигрового магазина, продающего косметические предметы и боевые пропуски.

Далее в интервью Лафуэнте спросили о планах на дополнения после запуска. В ответ директор по операциям отметил, что Cinder City получит множество обновлений контента после запуска, поскольку BigFire Games стремится к подходу «игра как сервис». Однако будут ли дополнения, пока неизвестно, поскольку студия в настоящее время сосредоточена на запуске шутера.

Это будет игра-сервис, поэтому будут выходить обновления с новыми сюжетными линиями, новыми миссиями и новыми кооперативными подземельями. Типичные ожидания от сервиса — добавление контента со временем. Именно поэтому у нас будут боевые пропуски/ Мы пока не говорили о дополнениях. Сначала мы сосредоточены на запуске.

Поскольку это многопользовательская игра, Лафуэнте также спросили о том, будет ли Cinder City поддерживать кроссплатформенный многопользовательский режим между ПК и консолями. Он отметил, что игра выйдет только на ПК на старте, а релиз на консолях запланирован на более поздний срок. В связи с этим вопрос о кроссплее остаётся нерешённым, и более конкретные планы будут разработаны по мере приближения к релизу Cinder City.

Сейчас это ещё не решено. На момент запуска игра будет доступна только на ПК, а на консолях — позже, поэтому мы пока ждём решения по мере продвижения проекта.

В прошлом месяце Cinder City завершила пре-альфа-тестирование, которое, как отметил Лафуэнте, получило множество положительных отзывов. BigFire Games планирует провести больше игровых тестов в будущем в различных регионах ЕС, Латинской Америки и Азии. Более подробная информация об этом MMO-шутере, вероятно, будет раскрыта по мере приближения к следующему крупному альфа-тестированию игры в четвёртом квартале 2026 года.

Cinder City, первоначально разрабатывавшаяся под рабочим названием Project LLL, была официально представлена ​​в августе 2025 года. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и запланирована к релизу во второй половине 2026 года. Однако компания пока не подтвердила официальную дату выхода игры.