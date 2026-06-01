Cinder City 2026 г.
Мультиплеер, Шутер, MMO, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
6.6 61 оценка

Cinder City, новая MMO от создателей Aion и Lineage, выйдет с поддержкой DLSS 4.5

monk70 monk70

Cinder City — это «тактический шутер с открытым миром», действие которого разворачивается в футуристическом Сеуле. Изначально задуманная как игра в стиле Destiny 2, в итоге она получилась чем-то ближе к The Division 2. Выход игры запланирован на вторую половину года.

NVIDIA показала новый трейлер Cinder City, который подтвердил, что игра выйдет на движке Unreal Engine 5 и практически полностью задействует его потенциал. Игра будет поддерживать технологию NVIDIA DLSS 4.5, которая обеспечит динамическую многокадровую генерацию (Multi Frame Generation), расширенное масштабирование разрешения, систему освещения Lumen и, конечно же, трассировку лучей.

Expansive Ulmer

Я тут короче почитал и новый dlss 4.5 встроенный в игру, просто так нельзя подменить обычным dll файлом,тобишь просто заменить длсс на более старую версию не получится, и придется терпеть низкую производительность от новой версии длсс, либо пользоватся другими апскейлами( если конечно добавят вообще) Просто урезают людям производительность под видом новых технологий и отсеивают старые ГПУ.

Alex40001

https://store.steampowered.com/app/4520140/Cinder_City/?l=russian

A E

воу-воу
палехще

с поддержкой DLSS 4.5
Alex40001

AAA-class Narrative - СОМНИТЕЛЬНО

Open-World MMO - НУ НАВЕРНО ЧТО ТО ТИПА Throne and Liberty///

Tactical Shooter - ну моет ...

A next-generation shooter genre featuring dynamic graphics powered by Unreal Engine 5, cooperative combat in a seamless open world, and a deep narrative. Its hallmarks include a sci-fi alternate history world where 23rd-century futuristic technology coexists with 21st-century present-day elements, a "devastated future city of Seoul" based on real locations like Samseong-dong and Nonhyeon-dong, and realistic combat sensations reflecting actual firearm mechanics.
Жанр шутера следующего поколения с дикой графикой, работающей на Unreal Engine 5, кооперативном бою в бесшовном открытом мире, Глубокое повествование. Его отличительные черты включают научно-фантастический альтернативный исторический мир, где футуристические технологии XXI века сосуществуют с современными элементами XXI века. «Опустошенный будущий город Сеула», основанный на реальных местах, таких как Самсон-дон и Нонхён-дон, и реалистичные боевые ощущения, отражающие актуальную механику огнестрельного оружия.
Expansive Ulmer

А можно будет откатиться? А то в агенте 007 новом чет не откатывается, а производительность с длсс очень слабая

