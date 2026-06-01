Cinder City, новая MMO от создателей Aion и Lineage, выйдет с поддержкой DLSS 4.5

Cinder City — это «тактический шутер с открытым миром», действие которого разворачивается в футуристическом Сеуле. Изначально задуманная как игра в стиле Destiny 2, в итоге она получилась чем-то ближе к The Division 2. Выход игры запланирован на вторую половину года.

NVIDIA показала новый трейлер Cinder City, который подтвердил, что игра выйдет на движке Unreal Engine 5 и практически полностью задействует его потенциал. Игра будет поддерживать технологию NVIDIA DLSS 4.5, которая обеспечит динамическую многокадровую генерацию (Multi Frame Generation), расширенное масштабирование разрешения, систему освещения Lumen и, конечно же, трассировку лучей.