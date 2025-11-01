ЧАТ ИГРЫ
Cinder City 2026 г.
Мультиплеер, Шутер, MMO, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
6.6 55 оценок

Cinder City получила новый трейлер на GeForce Gamer Festival

monk70 monk70

На GeForce Gamer Festival компания NVIDIA представила новый трейлер Cinder City, захватывающего MMO-шутера, разрабатываемого BigFire Games и издаваемого NCSOFT. Игра выйдет в следующем году на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Видеоролик знакомит нас с персонажами и локациями игры, чередуя захватывающие сцены и визуально ошеломляющие бои, которые используют возможности Unreal Engine 5 для обеспечения исключительной графики.

NCSOFT представила Cinder City как один из своих самых амбициозных проектов. Это огромный открытый мир, сочетающий в себе элементы научной фантастики и постапокалипсиса, переносящий нас в тревожный и опустошённый Сеул будущего.

Комментарии:  2
askazanov

Выглядит интересно. Ждём.

Tom[Cat]

Ммо гача драчильня слизаная с резика и прогматы

