Cinder City получила новый трейлер на GeForce Gamer Festival

На GeForce Gamer Festival компания NVIDIA представила новый трейлер Cinder City, захватывающего MMO-шутера, разрабатываемого BigFire Games и издаваемого NCSOFT. Игра выйдет в следующем году на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Видеоролик знакомит нас с персонажами и локациями игры, чередуя захватывающие сцены и визуально ошеломляющие бои, которые используют возможности Unreal Engine 5 для обеспечения исключительной графики.

NCSOFT представила Cinder City как один из своих самых амбициозных проектов. Это огромный открытый мир, сочетающий в себе элементы научной фантастики и постапокалипсиса, переносящий нас в тревожный и опустошённый Сеул будущего.