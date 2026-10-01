NC хочет добавить PvP в Cinder City, но основной упор останется на масштабных PvE-сражениях

Cinder City может получить PvP после релиза, однако разработчики пока рассматривают эту возможность лишь как один из вариантов дальнейшего развития игры. Основное внимание NC по-прежнему уделяет кооперативному и массовому PvE-контенту.

Один из рассматриваемых вариантов PvP предусматривает специальный предмет, который игрок сможет бросить в определённом месте. После этого будет создаваться отдельная зона, где два участника смогут сразиться друг с другом на арене.

При этом в основе поздней стадии Cinder City останутся два других направления. Первое — небольшие кооперативные подземелья для групп из четырёх-шести игроков. Второе — масштабные сражения с рейдовыми боссами в открытом мире, для которых потребуется участие десятков игроков одновременно.

В самой демонстрации 2026 года разработчики показали одно из таких кооперативных подземелий. Оно заметно отличается от открытого мира более мрачной атмосферой и элементами хоррора. Во время боя игрокам приходится координировать действия, воскрешать павших товарищей и атаковать уязвимые места боссов.

Таким образом, PvP пока остаётся экспериментальным направлением, тогда как основой Cinder City разработчики считают совместное прохождение подземелий и масштабные PvE-сражения в открытом мире.