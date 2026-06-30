Новый ролик Cinder City демонстрирует основную систему прогресса и многопользовательский PvE-геймплей в открытом мире

NC (ранее NCSOFT выпустила новый видеоролик от разработчиков Cinder City, своего грядущего кинематографического шутера от третьего лица с открытым миром, разработанного BigFire Games, демонстрирующий игровой процесс текущей версии игры. В видео ведущий концепт-художник Сэмюэл Кинг и менеджер проекта Г. Х. Шин представляют сеттинг игры и концепцию разработки.

Видео демонстрирует несколько ключевых элементов игры, включая антиутопический Сеул, захваченный мутировавшими существами и разгуливающими преступными организациями, сюжетную линию, сосредоточенную на миссии Севена по спасению своей дочери Джой, и многопользовательский PvE-режим в открытом мире.

NC также сегодня запустила официальную страницу Cinder City в Steam.

Действие Cinder City разворачивается в постапокалиптическом Сеуле, и игра предлагает кинематографический шутер с захватывающей графикой, огромным открытым миром и масштабным многопользовательским PvE-геймплеем, который побуждает игроков к сотрудничеству при решении задач по всему городу.