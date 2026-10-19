Опубликовано видео о разработке Cinder City: тактика, кооперативный режим и битвы с боссами

Компания NC (ранее NCSOFT) представила новый видеоролик, в котором разработчики рассказывают о глубоких тактических приёмах для борьбы с высокотехнологичными наёмниками, демонами и мутантами в предстоящем кинематографичном шутере с открытым миром — Cinder City. Проект студии BigFire Games представляет собой научно-фантастический шутер, действие которого разворачивается в антиутопическом Сеуле недалёкого будущего.

После показа трейлера на выставке Gamescom 2026, познакомившего игроков с историей главного героя по имени Севен, новый ролик демонстрирует как привычное современное огнестрельное оружие, так и футуристические образцы XXIII века. В основе стратегических сражений Cinder City лежит грамотное применение «тактического снаряжения» — уникальных для каждого персонажа навыков, способных кардинально изменить ход боя.

Использование тактического снаряжения требует мастерского владения щитами, вспомогательными роботами, различными видами оружия и ловушками, а также понимания того, что для каждого элемента нужны свои ресурсы и время на перезарядку. Чтобы стать первоклассным «Синдернайтом», игроку предстоит находить оптимальные стратегические комбинации для каждой конкретной боевой ситуации.

Помимо освоения разнообразного оружия, важно уметь подбирать подходящее транспортное средство для каждой задачи. По всему городу разбросаны мотоциклы, автомобили, вертолёты и тяжёлые экзоскелеты. У каждого вида техники и боевых машин свои цели и арсенал: например, вертолёт поможет обеспечить превосходство в воздухе, а мощный экзоскелет — обрушить на врага сокрушительную огневую мощь, что может стать решающим фактором в битве с боссом.

Открытый мир полон возможностей для выбора. Исследуя разнообразные локации Сеула, игроки могут встретить других Синдернайтов, выполняющих побочные задания или участвующих в динамических событиях. К таким действиям можно присоединиться и помочь другим игрокам, не вступая в их группу — это делает многопользовательский режим более гибким и комфортным.

Путешествуя по обширному Сеулу, игроки могут наткнуться на полевых боссов — верный признак того, что впереди ждёт серьёзное испытание. Одиночным игрокам в такой ситуации лучше отступить и собрать более крупный отряд, чтобы одолеть противника.

Для более слаженной командной игры предусмотрены инстанс-подземелья, рассчитанные на четырёх участников. У каждого босса здесь свои уникальные механики: чтобы успешно пройти такие зоны, потребуются командная работа, стратегическое планирование и грамотное использование тактического снаряжения.

Кроме того, в игре есть боссы открытого мира — самые сложные испытания и масштабные события, с которыми могут столкнуться Синдернайты в Cinder City. Это грандиозные совместные рейды, в которых множество игроков объединяют усилия, чтобы сразиться с колоссальной сущностью, способной изменить облик всего мира.