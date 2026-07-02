После критики Cinder City отказалась от требования 64 ГБ ОЗУ - разработчики оперативно снизили системные требования

Разработчики Cinder City пересмотрели системные требования ПК-версии игры после того, как рекомендуемая конфигурация вызвала бурную реакцию сообщества. Ранее на странице проекта в Steam было указано, что для комфортной игры потребуется сразу 64 ГБ оперативной памяти — показатель, который многие сочли чрезмерным даже для современных ААА-релизов.

Теперь NC и Big Fire Games обновили требования. Рекомендуемый объём оперативной памяти снижен до 32 ГБ, а рекомендуемая видеокарта, наоборот, изменилась с GeForce RTX 4060 на более производительную RTX 4070. Такое сочетание выглядит значительно логичнее для амбициозного шутера с открытым миром, действие которого разворачивается в антиутопическом Сеуле недалёкого будущего.

Первоначальные требования быстро стали предметом обсуждения, ведь 64 ГБ ОЗУ — это больше общего объёма памяти, чем у PlayStation 5, Xbox Series X, PS5 Pro и Nintendo Switch 2 вместе взятых. Многие игроки предположили, что разработчики допустили ошибку или разместили временные характеристики.

Сами NC и Big Fire Games ситуацию пока не прокомментировали. Студия не уточнила, действительно ли первоначальное требование было технической необходимостью или появилось на странице Steam по ошибке. Однако изменение рекомендуемой видеокарты одновременно со снижением требований к оперативной памяти косвенно указывает на то, что ранняя спецификация была неточной.

До выхода Cinder City разработчики, вероятно, ещё не раз скорректируют требования, однако последнее обновление уже выглядит гораздо ближе к ожиданиям игроков и современным стандартам ПК-гейминга.